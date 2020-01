Tres entitats gironines en una plataforma contra els correbous

Nou entitats de Catalunya s'han agrupat en la plataforma Prou Correbous per tal de «lluitar contra el maltractament animal a les festes de Catalunya». Entre elles hi ha les gironines Lex Anima -Associació per a l'Ètica i el Progrés en el Tracte als Animals-, l'agrupació de Vidreres AVDA i la Fundació Fauna, entitat gironina que va liderar les curses de braus i del correbou d'Olot. La iniciativa ha vingut motivada, precisament, després que un bou saltés la barrera durant el correbou de Vidreres el passat 1 de setembre i causés dinou ferits abans de ser abatut a trets a la policia.

La plataforma es presentarà públicament el dia 15 de gener. Aquell dia, a banda de la lectura d'un manifest a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, es donaran a conèixer els resultats d'una enquesta d'opinió sobre els correbous feta entre ciutadans de Catalunya.

A banda de les tres entitats gironines, també formen part del grup coordinador la plataforma ADDA; FADDA i Libera! -que van liderar la plataforma Prou!, que el 2010 va acabar amb les curses de braus a Catalunya-, AnimaNaturalis, que ha denunciat els correbous a les Terres de l'Ebre, la Fundación Franz Weber, amb representació internacional i presència a Catalunya amb dierents projectes de protecció ambiental i animal, i Tots Som Poble, associació d'Amposta que es va constituir el passat estiu per visibilitzar que les festes a vegades son «segrestades» per part de les penyes taurines.