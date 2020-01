Viladasens Un incendi en el paller d'una finca crema 70 m2 de palla

Un incendi declarat aquest dimarts a tres quarts d'una del migdia en un paller de la finca Mas Vila situada al municipi de Viladasens va cremar 70 metres quadrats de bales de palla. Els Bombers de la Generalitat van treballar durant tot el dia amb sis dotacions per tal d'extingir les flames, que van cremar moltes bales de palla. Amb tot, el succés no va provocar cap ferit. Ahir el cos d'emergències va tornar a personar-se a la finca per tal d'assegurar que no havia quedat cap espurna que pogués fer ressorgir les flames.