Frustrada una gran festa de Cap d'Any a l'aeròdrom de la Cerdanya

La festa de Cap d'Any que es volia dur a terme a l'aeròdrom de la Cerdanya, i que va ser denunciada per l'associació Spain Nightlife per no comptar amb la pertinent llicència i utilitzar «reclams il·legals» per publicitar-la, es va acabar celebrant en un establiment autoritzat per acollir activitats recreatives musicals i situat en un municipi proper al que s'havia de fer, segons ha explicat aquesta patronal estatal en un comunicat.

L'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya, localitat on està situat l'aedròdrom, no la va poder autoritzar perquè l'organització no tenia, en el moment que havia de tramitar el permís, cap informe on els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat donessin el seu vistiplau, segons va explicar l'alcalde del municipi, Ramon Chia.

La festa, que s'havia difós com a Poch Fest, ja havia venut més de 800 entrades a través d'Internet en el moment que la Federació Catalana d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), adherida a la patronal estatal Spain Nightlife, va portar el cas davant de la Generalitat.



Satisfacció dels locals nocturns

Per aquest motiu, des de l'entitat han explicat que celebren que finalment s'impedís l'esdeveniment ja que, segons ha indicat el president d'Spain Nightlife, José Luis Benítez, aquest podia constituir «un greu risc per a la seguretat de les persones que tenien previst assistir-hi» i representava «una clara competència deslleial pel sector».