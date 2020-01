Olot manté a la baixa els esdeveniments suspesos per la reducció pressupostària

Olot recuperarà a la baixa tres dels esdeveniments eliminats per motiu del replantejament dels pressupostos del 2020 provocat per les protestes en el ple suspès el 29 d'octubre. El regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (JxCat), el 3 de desembre, va anunciar que les retallades en el pressupost obligaven a suprimir la fira Orígens, la promoció Olotx2, el festival Veus i la fira de l'Embotit. En el ple de l'aprovació del pressupost fet el 23 de desembre, l'alcalde Josep Berga (JuntsxCat), va anunciar que alguns dels esdeveniments eliminats serien recuperats.

Ahir, Vayreda va concretar que la fira de l'Embotit que feien a mitjans del mes de març passarà a formar part de la fira de Sant Lluc que té lloc a mitjans d'octubre. El festival Veus que tenia lloc al voltant del pont de la Puríssima es conservarà en forma de cantades als carrers i les places. Les cantades seran fetes pels alumnes de l'Escola Municipal de Música i per les corals de la comarca. El que no hi haurà seran grups de cant sense acompanyament instrumental contractats per l'Ajuntament. La previsió és reforçar la fira del pessebre que té lloc al voltant del festival i que cada any, per si sola, atrau desenes de milers de visitants d'arreu atrets per la tradició i el patrimoni en imatges de pessebre de la ciutat.

La Promoció Olotx2 tindrà lloc els dies 14 i 16 de febrer però aquesta vegada estarà liderada per l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, l'Associació de Comerciants d'Olot, el Mercat d'Olot i Turisme Garrotxa.

Així, l'únic dels tres esdeveniments suprimits de manera inicial el 3 de desembre que no es farà el 2020 serà la fira Orígens. Vayreda va explicar que la intenció és tornar a fer la fira Orígens el 2021. Va avançar que l'agència de promoció de la ciutat DinamiG treballa per fer-la en un cap de setmana de primavera per no coincidir amb d'altres esdeveniments gastronòmics de les comarques gironines. Fins ara, la fira Orígens tenia lloc a finals de novembre.

El regidor de Promoció Municipal va explicar que la recuperació dels tres esdeveniments ha estat possible gràcies a la voluntat de les entitats que formen part de l'organització.

Vayreda va posar d'exemple la promoció Olotx2. Segons ell, el mateix dia de l'anunci de la supressió de la fira els botiguers, els de l'hostalatge, els paradistes del mercat i els representants de Turisme Garrotxa es van reunir per tal de buscar alternatives i evitar que el 2020 la ciutat no tingui la promoció Olotx2 al calendari. Vayreda va concretar que l'aportació de l'Ajuntament a la promoció serà de 10.000 euros. L'Any passat van invertir uns 30.000 euros que van servir per finançar, entre d'altres, la instal·lació de banderoles, actuacions musicals, sonoritzacions d'espectacles musicals, fulletons promocionals, espectacles d'humor, publicitat a mitjans d'àmbit nacional i local, la campanya gràfica, entre d'altres.



Xarxes socials

Enguany, segons va explicar Vayreda, han reduït la partida destinada a difusió. Com a contrapartida augmentaran la promoció a través de les xarxes socials. Una part de la gestió de comunicació, l'assumiran els tècnics de les entitats que hi participen. També hi haurà una reducció de les activitats complementàries.

En aquests moments, els establiments ultimen les propostes per l'Olotx2 d'enguany. Un cop hagi finalitzat aquesta edició, l'Ajuntament i les 4 entitats implicades iniciaran un procés per reformular la promoció.

Segons Vayreda, l'Olotx2 va néixer fa vuit anys per tal de generar ingressos en un dels mesos més complicats dels anys més durs de la crisi econòmica. La idea és reformular l'esdeveniment de cara el 2021. Tot i que no genera beneficis pel fet de ser una promoció forta ajuda a tenir líquid.