Finalitzen les obres per millorar l'enllumenat d'Espinavell

Les obres de millora de l'enllumenat d'Espinavell han finalitzat. Aquests treballs han suposat el canvi de tota la instal·lació (lluminàries i cablejat) de l'enllumenat dels carrers d'Amunt i d'Enllà. Amb aquestes obres, i després de la primera fase, s'ha completat la renovació total de l'enllumenat del nucli d'Espinavell.

També s'ha aprofitat per instal·lar un nou quadre de comandament i de comptadors, així com la legalització de tota la instal·lació. Els treballs d'aquesta segona fase han tingut un cost total de 51.549,67?, dels quals 30.536,91? (un 59,2%) han estat finançats per la Generalitat de Catalunya a través d'una subvenció de dinamització territorial, 4.800? (un 9,3%) per la Diputació de Girona, i 16.212,76? (un 31,5%) per fons propis de l'Ajuntament de Molló.