Masella tanca una «excel·lent» campanya de Nadal amb pics de 9.000 esquiadors diaris

Masella fa un balanç "excel·lent" de la campanya de Nadal pel que fa a esquiadors. Per l'estació gironina hi han passat més de 9.000 esquiadors en diversos dies d'aquestes festes. En concret, el 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre es va assolir aquesta xifra. Tot plegat acompanyat de molt bon temps que ha afavorit l'afluència massiva d'amants dels esports de neu. Aquestes bones xifres també s'han vist reflectides en les ocupacions dels hotels a peu de pista que han fregat el 95% i en alguns casos han hagut de penjar el cartell de complert. Qui també s'ha beneficiat d'aquestes bones dades han estat els restaurants i bars de la zona on s'han venut molts menús i que han presentat les terrasses plenes.

Un dels motius que ha atret els esquiadors ha estat la gran producció de neu artificial que s'ha produït. De fet, malgrat el temps anticiclònic que generava altes temperatures i sol durant el dia, la inversió tèrmica que es produeix a les valls ha fet que durant les hores nocturnes es pogués fabricar neu per tenir les pistes en bon estat. Aquesta setmana vinent, Masella obrirà amb 52 pistes i setze remuntadors en funcionament. S'espera que dilluns dia de Reis sigui una altra jornada amb molts esquiadors, ja que les escoles no obren fins el dimecres.