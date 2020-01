La mortalitat a l'N-II recula un 70% durant l'última dècada i clou l'any amb 4 víctimes

La desviació obligatòria per l'autopista dels vehicles pesants que fins al 2012 circulaven per l'N-II i la conversió d'una part de la via en autovia –l'A-2– han estat els principals motius que han reduït dràsticament la mortalitat en aquesta carretera al seu tram gironí però també a tot el territori català durant l'última dècada. Així ho reflecteixen les últimes dades de sinistralitat del Servei Català de Trànsit, que xifren en un 70% la reducció de morts del 2019 en comparació amb el 2010, quan van perdre la vida 14 persones. L'any va tancar amb quatre víctimes d'accident de trànsit en aquesta via, dues menys que l'any 2018, però segueix essent la més negra de la xarxa viària gironina, per damunt de la C-65, la segona en sinistres mortals que l'any passat va deixar tres morts, dos més que el 2018, en tres accidents a Llagostera i a Cassà de la Selva. Una altra de les vies que més ha retallat la mortalitat el 2019 respecte dels últims deu anys ha estat l'N-260. El seu pas per la província gironina es remunta a Puigcerdà i s'allarga fins a la frontera francesa per Portbou. En aquest cas, de les set víctimes que van perdre-hi la vida el 2010, l'any passat n'hi va haver una. S'ha reduït un 85% la seva sinistralitat l'última dècada i hi ha hagut tres víctimes menys que l'any 2018. L'AP-7 també ha minvat un 50% la seva mortalitat respecte de l'any passat, en passar de quatre a dos. Si bé l'any ha clos amb una reducció de víctimes mortals a les carreteres gironines d'un 22%, amb 27 víctimes en 23 accidents mortals (vuit morts menys que l'any 2018), hi ha vies que s'han consolidat com a punts negres de la xarxa viària, com ara la GI-673, a Caldes de Malavella, on al juliol va tenir lloc un sinistre mortal entre un cotxe i un camió on van morir dues persones. L'ajuntament del municipi va lamentar la «llarga espera davant la construcció d'una rotonda» que ha de fer la Generalitat.

Cap mort en dos mesos

Segons les dades proporcionades per Trànsit, durant els dos últims mesos de l'any no s'han produït sinistres mortals a les carreteres interurbanes gironines. Mentre que l'octubre va ser el mes de l'any més negre, amb cinc víctimes, novembre i desembre han acumulat zero morts, una situació poc habitual a les carreteres gironines. El desembre del 2018 va ser l'únic mes en què no es van haver de lamentar víctimes mortals. Així mateix també mereix esment la reducció de morts que hi ha hagut durant els tres mesos d'estiu, que van sumar cinc víctimes davant les 16 de l'any passat i les 19 del 2010.

Pel que fa a la franja horària, els dies feiners són els que han acumulat més víctimes (12), la majoria durant el tram de la tarda. Els dissabtes i els diumenges completen el rànquing amb 7 i 5 morts.