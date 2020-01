Els Reis d'Orient arriben a les comarques gironines

La nit més màgica de l'any comença cada any amb les Cavalcades dels Reis d'Orient, que porten il·lusió a totes les poblacions de les comarques gironines.

A Banyoles, els tres Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, han arribat en barca per les aigües de l'estany de Banyoles, on nombrosos nens i nenes els esperaven amb els seus fanalets i cantant les tradicionals cançons. Els tres reis han iniciat la cavalcada acompanyats dels patges amb un recorregut per diferents carrers de la ciutat fins a la plaça de les Rodes on s'ha fet una xocolatada per tothom. A l'Ajuntament s'han aturat les carrosses per pujar al balcó i fer un petit discurs de salutació acompanyats per l'alcalde Miquel Noguer. Posteriorment s'ha projectat un mapping a la façana de l'ajuntament realitzat pel professor de la UdG Miquel Rustullet.

A l'Escala, els reis han arribat per la platja cap a 2/4 de set de la tarda, on els nens i nenes ja els esperaven.