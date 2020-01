Els veterinaris recomanen evitar regalar animals per sorpresa pel risc d'abandó

Alguns dels animals de companyia que s'adquireixin durant els Reis d'enguany potser no seran esperats. Més enllà de la joia davant el regal inesperat, això implica una despesa i responsabilitats que potser no tothom podrà assumir. Es tracta d'una estampa més freqüent del que els professionals recomanarien: «Una mascota mai hauria de ser un regal sorpresa, perquè el més important és saber que el propietari se'n podrà fer càrrec», assegura Rafael Mendieta, veterinari amb clínica a Palamós i membre del Consell Oficial de Veterinaris de Girona.

«Durant aquestes dates de regals cal tenir en compte que estimar un animal no és només fer-li petons, sinó estar disposat a donar-li la millor cura».

De fet, Mendieta denuncia que si bé per fortuna cada vegada s'adopten més animals en protectores, l'adquisició en criadors no sempre es fa amb garanties: «Hi ha grans cadenes que venen animals malalts, i més dels que ens pensem», assegura el veterinari. Segons Mendieta, són criadors d'altres països fora de la Comunitat Econòmica Europea que eludeixen l'obligatorietat de tenir els animals vacunats de la ràbia falsificant documentació. «Durant el transport els posen tots junts i els sans també emmalalteixen», apunta.

En aquest sentit, subratlla que «internet no és la millor opció si això no et permet conèixer bé la família d'aquell animal i les condicions de cria. No s'hauria de comprar gossos a Sevilla: a Olot, Sant Celoni i Ripoll hi ha excel·lents criadors, i estan a l'abast».

Un altre dels problemes que suscita l'animal de companyia és el mateix que lamenta el col·lectiu mèdic: no es fa prou medicina preventiva. «És la més important, caldria dur un cop l'any la mascota a fer-li una revisió, no només pel seu benestar sinó per la salut de tota la família», alerta. Això inclou tenir en compte que el benestar de la mascota, segons el veterinari, té un preu: «Hi ha gent que paga 1.500 euros pel gos i que després pagar-ne 300 per una intervenció ho considera car», lamenta, «les exigències dins del quiròfan són les mateixes que en una persona, no podem adormir-los amb un cop de pala».

Els ocells són els animals de companyia que més llars ocupen, segons Mendieta, i en canvi són «rares» les visites al veterinari que en fan els propietaris. «Quan la malaltia es fa visible ja sol ser massa tard». Respecte l'engabiament d'aus, sosté que «espècies com el canari fa 500 anys que van arribar d'Amèrica i no tenen res a veure amb l'animal salvatge de fa un segle», exclama, «no es pot dubtar del seu benestar, no podrien sobreviure a l'exterior, seria com abandonar un gos». Ladillo

