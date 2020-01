Arribada en barca per l'estany a Banyoles

Arribada en barca per l'estany a Banyoles foto: pere duran

Melcior, Gaspar i Baltasar van arribar ahir a Banyoles cap a les 6 de la tarda. Ho van fer en barca per les aigües de l'estany, on els nens i nenes els esperaven amb els seus fanalets i cantant les tradicionals cançons. Després de fer un recorregut per saludar tothom de la ciutat, van anar fins la plaça de les Rodes.