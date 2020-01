Dues nines que canten i parlen en català s'exhaureixen a les botigues de joguines

Les nines Laia i Mireia, que són especials entre la resta de les joguines perquè parlen i canten en català, són alguns dels regals que més desembolicaran avui els més petits de la casa. Les vendes d'aquestes nines han sorprès les botigues de joguets durant aquest Nadal, ja que se n'han acabat les existències. La Laia, que canta les cançons més famoses de la música catalana, ha tingut una demanda tres vegades superior a l'any passat, i a Casa Malé ja es va esgotar el 23 de desembre, abans que les famílies fessin cagar el Tió. També al Drim de Girona la Laia anava molt buscada, però en aquesta botiga s'hi podia comprar la nina Mireia, que a més de cantar explica contes, i que ha tingut tant d'èxit que ahir al vespre ja no en quedava cap.

Altres models de nines, com les maniquís LOL Surprise han tingut molta sortida, tant a Casa Malé com al Drim, on també han triomfat les Nancys i les Reborn, però han baixat les vendes de Barbies. Per a Josep Vila, aquest ha estat un «any de nines». «Hi ha anys de nines, en què es venen tots els complements, i hi ha anys que no», comenta. A més dels clàssics regals de tricicles i pissarres, que cada any tenen molt d'èxit, apunten els botiguers que també els joguets amb els personatges dels dibuixos animats preferits dels nens i nenes han tingut molta sortida. Per la mainada més petita, fins a 3 anys, el personatge més buscat ha estat la Pepa Pig, igual que l'any passat, tal com explica Josep Vila, de la Casa Malé. I els infants una mica més grans, fins als 7 anys, també han demanat molts productes relacionats amb Frozen, «ja siguin nines, tocadors, guitarres o micròfons», explica Vila.

Els productes relacionats amb la saga de Toy Story, que aquest estiu va estrenar la seva quarta pel·lícula, també han anat molt buscats. Les opcions no eren escasses, ja que es podien trobar des de cotxes, fins a instruments musicals i micròfons inspirats en els personatges de la pel·lícula.

Però el cinema no és l'única font d'interès dels nens i nenes del segle XXI. Un dels productes estrella de la botiga Drim a Girona han estat les pistoles Nerf, inspirades en el famós videojoc Fortnite. «Dels productes que surten a la tele, res s'ha esgotat. Ara els nens no miren la tele, en canvi, el que més es ven, és el que hi ha al Youtube», ens explica una treballadora de la botiga.

Un altre producte «innovador» que ha tingut molt d'èxit han sigut les Beyblades i l'estadi que s'utilitza per jugar-hi i els Tech Decks. Els Beyblades són unes baldufes mitjançant les quals es poden fer batalles en un estadi. Els Tech Decks són uns monopatins de dit, amb els quals infants i adolescents poden practicar diferents trucs sobre qualsevol superfície.

Totes aquestes novetats no fan que els productes més tradicionals es quedin a un costat. A la Casa Malé, els Playmobil segueixen sent tot un èxit. Pels més petits, ha tingut molta sortida la gamma 1,2,3, que és la versió d'aquestes figueres adaptades a nens molt petits. També els productes de Pin i Pon s'han venut molt. La tradicional marca, a més, ha diversificat els seus productes. A més dels ninots de color rosa habituals, darrerament ha aparegut el Pin i Pon Action una gamma inspirada amb la mateixa tipologia de personatges però que inclou oficis diferents, com bomber, policia o, fins i tot, superherois, de manera que s'ha diversificat el públic. Els cotxes amb radiocontrol i els ninots de dinosaures continuen també tenint molt d'èxit entre els més petits.

Pel que fa als jocs de taula, els més venuts al Drim aquest Nadal són La Maquina de la Verdad i el Don Listillo. També ha tingut molt èxit el Caca Chaf!, que tracta d'esquivar caques amb els ulls tapats. Clàssics com el Bingo i el Don Simón també han tingut molta sortida. Per a Josep Vila, de Casa Malé, són sempre una bona opció, perquè «fan família».