Jordi Barris Vilagran rebrà el premi d'honor Arcàngel de Ferro al 32è Concurs de Pessebres

El Concurs de Pessebres Arcàngel de la Catedral, que aquest Nadal ha celebrat la seva 32a edició, entregarà demà el premi d'honor Arcàngel de Ferro a Jordi Barris Vilagran en reconeixement de la seva tasca pessebrista. L'entrega es durà a terme demà a les 19.30 h de la tarda a la Sala d'Actes del CaixaForum de Girona, juntament amb el lliurament dels guardons d'aquest any.

En la categoria de pessebres populars, l'Arcàngel d'Or s'entregarà al pessebre presentat per Xavier Bataller. Els segons classificats amb l'Arcàngel d'Argent han estat la família Masdevall Figa, seguits per Emiliano Castro, que s'ha fet amb l'Arcàngel de Bronze. El jurat ha concedit també dos accèssits, el primer per a Gabi Orden i Jana Corominas, i el segon per al Centre d'Educació Especial Palau.

També en aquesta categoria, rebran la medalla i el diploma Pere Pujadas, Rosa Serra, Pau Llauger, Montse Sitges, Aleix Masdevall Figa, Adrià Masdevall Figa, Joana i Pau Garcia Guix, Claustre Queralt, Núria Queralt, l'hospital de Santa Caterina, Jordi i Berta Soler, Sara, Cesca i Bet Bou Thomas, Mònica Thomas, Sanitas Residencial Gerunda, el Col·legi Sagrada Família de Vila-Roja, la família Barris-Vilagran, la família Perpiñà Salvatella i la família Vàzquez-Garcia.



Pessebres artístics

En l'altra categoria del concurs, adreçada al pessebre artístic, hi ha hagut un empat en la primera posició. Així, tant Jordi Dalmau i els Amics de la UNESCO de Girona com Jesús Miguel Aguilar rebran l'Arcàngel d'Or.

L'Arcàngel d'Argent se l'endurà el pessebre de Daniel Soler, mentre que la parròquia de Sant Cugat de Salt s'ha fet amb el tercer premi, l'Arcàngel de Bronze.

En aquesta categoria també s'han concedit dos accèssits, el primer a Alexandra Salvador Tarradas i el segon a Rigoberto Ramos. Es farà també l'entrega de medalla i diploma a Narcís Sureda, Dolors Coll, Lluc i Mariona Pou Escrivà i Jaume Magrenat.

Finalment, hi ha hagut tres pessebres presentats fora de concurs. Es tracta dels treballs de Jordi Barris, Josep Perpiñà i Alfons Vàzquez.

D'altra banda, es donaran també els preims del Concurs de pessebres de l'Associació de Pessebristes de Girona, que aquest any arriba a la 72a edició. El primer premi serà per a Antoni Barcelona, mentre que el pessebre d'Albert Cabrejas s'ha fet amb el segon premi i Pere Batlle ha quedat en tercera posició.

En aquesta categoria s'han concedit també dos accèssits, que han anat per Josep Maria Coll i Andreu Comas. Rebran també la medalla i el diploma Lluís Sala, Manel Font, Albert Català, Maria Rosa Viñets i Agustí Buxadera, Joaquim Plana, Francesc Cabot, Berta Molina, Bonaventura Blanc i Albert Dresaire.