Els nens i nenes de l'escola Balandrau entreguen una carta gegant al patge reial

Els pares, mares, nens i nenes de l'escola Balandrau de Girona van visitar ahir el patge reial per entregar-li una carta gegant. Elaborada per la mainada a la plaça Salvador Espriu, en la carta es demanava als Reis d'Orient que «no ens tanquin l'escola Balandrau».

A finals del mes de desembre passat, el Departament d'Educació va anunciar que tenia previst eliminar P3 del centre educatiu, situat al barri de Domeny de Girona. Aquesta informació no va agradar a molts pares i mares dels alumnes, que veuen ara com els seus fills podrien haver de canviar de centre. A més, la comunitat del Balandrau tem que darrere d'aquesta decisió pugui haver-hi la intenció d'anar eliminant cursos progressivament cada any per, finalment, extingir l'escola, tenint en compte que és de barracons.

Les famílies, contràries a la supressió de la línia de P3, van concentrar-se a la plaça del Vi el mateix dia que es va fer pública la notícia. També van elaborar un manifest de rebuig que ja ha reunit més de 2.000 firmes. Totes aquestes accions, conjuntament amb l'entrega de la carta al patge reial, formen part de la campanya ideada per les famílies per defensar el projecte educatiu del centre.