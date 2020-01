La visita de Ses Majestats a Blanes té un nou final: la plaça dels Dies Feiners

La visita dels tres Reis d'Orient a Blanes va tenir el mateix recorregut de l'any passat amb una excepció, el seu final, ja que els trons es van situar a la plaça dels Dies Feiners, on hi ha el Pessebre Monumental. Així, en acabar el seu recorregut pels carrers de la localitat costanera, Ses Majestats van sortir al balcó de l'ajuntament, on van rebre la clau de la ciutat de mans de l'alcalde, que per part seva l'havia rebut anteriorment d'un anxaneta de la Colla Castellers dels Maduixots de l'Alt Maresme. Posteriorment es va produir la tradicional pluja de caramels, que també van estar presents durant la desfilada pels carrers, mentre que la jornada va acabar amb la recollida de cartes dels nens que van fer personalment Melcior, Gaspar i Baltasar des dels seus trons.

L'activitat dels tres Reis d'Orient va començar des de bon matí, ja que van visitar diversos centres geriàtrics, on van repartir regals, caramels i, sobretot, l'escalf humà tan apreciat pels residents. La gent gran va compartir la màgica ocasió amb familiars, que van estar amb ells en aquest dia tan especial. Melcior, Gaspar i Baltasar van visitar tres centres, començant per la residència Sant Oleguer, al barri de Can Borell. Després van continuar a l'Hospital-Asil Sant Jaume, a tocar del centre de la vila, i van tancar el recorregut a la residència La Vostra Llar, al barri dels Pins.