«El futur és vegà perquè el planeta no dona per tant» Aniol Resclosa

Potser els hauran vist: se solen reunir cada setmana o cada quinze dies i se situen en algun punt cèntric de les principals ciutats gironines –per exemple, la Rambla de Girona- amb ordinadors on mostren imatges per denunciar el maltractament animal i defensar el veganisme. Es tracta d'un grup d'activistes que es va formar ara fa tres o quatre mesos a través de Whatsapp i que actualment ja compta amb una vintena de membres d'arreu de les comarques gironines. Malgrat que encara es troben en ple procés per decidir el nom, tenen molt clar el seu objectiu: aconseguir que cada vegada més persones s'adhereixin al moviment vegà.

«El futur és vegà perquè el planeta no dona per tant. Tot va lligat: el medi ambient, el veganisme... la societat s'ha d'entendre com un tot», assenyala Cristiana, una de les membres del col·lectiu. Per això, en els vídeos que mostren als vianants no només es poden veure les pràctiques habituals en escorxadors, sinó que també es reflexiona sobre la indústria pelletera o com viuen els animals a les granges, sovint apilats i amb les cries ràpidament separades de les mares: segons expliquen, volen denunciar «l'explotació animal de tot tipus».

A tots aquells vianants que s'animen a aturar-se cinc minuts per veure el vídeo i informar-se'n, els ofereixen després un tast de menjar vegà, com per exemple pizzes o pastissos, per demostrar que la massa es pot fer sense ous ni llet i poden quedar igual de bones. També volen que la gent sigui conscient que menjar vegà és més senzill del que pot semblar en un primer moment, ja que molts productes ja es venen en supermercats.



Divulgar informació

El col·lectiu acostuma a fer les accions en espais cèntrics de ciutats com Girona o Figueres, tot i que la seva intenció és acabar descentralitzant les acccions i donar-se a conèixer arreu de la demarcació. Els seus membres asseguren que entre la ciutadania actualment hi ha interès entre les qüestions relacionades amb el món vegà, però creuen que falta informació i consideren que aquest ha de ser el seu paper: «Estem lliutant contra aquesta falta d'informació», assenyalen. Tot i que la Cristiana reconeix que en els últims anys internet ha fet que cada cop hi hagi més informació a l'abast de la ciutadania, reconeix que aquest és un tema que «encara costa». «Hi ha molta gent que no sap ben bé en què consisteix ser vegà, o que té dubtes entre ser vegetarià i vegà», assenyala l'activista.

Els membres del col·lectiu consideren que la ciutadania no només s'ha de conscienciar de les bondats de portar una alimentació vegana, sinó que defensen la necessitat de portar una vida totalment vegana. «Sí que l'alimentació és molt important, perquè mengem tres cops al dia, però també cal tenir en compte l'ús d'animals en la roba, els calçats o els medicaments», adverteixen.



Malbaratament alimentari

Per a la Cristiana, un altre dels punts clau són els restaurants: «A vegades la gent demana un peix sencer i en deixa la major part, que acaba a les escombraries. Això és matar per res i no té cap sentit», adverteix. També considera que a les escoles d'hostaleria hi hauria d'haver un major coneixement del món del veganisme, ja que des de la seva experiència personal s'ha trobat que a vegades hi ha mancances greus en aquest aspecte.

Fa temps que els membres del grup són vegans i fins ara havien limitat el seu activisme entre els seus familiars i coneguts, però ara han decidit fer un pas més i organitzar-se col·lectivament perquè consideren que la situació ha arribat al límit, especialment en alguns àmbits com per exemple la indústria càrnica.

I de moment, estan molt satisfets amb la reacció dels vianants que s'aturen i presten atenció a les seves accions: «El que ens dona més força és la reacció de la gent. Hi ha molta gent que s'atura, mira, pregunta... i això és el que ens fa tirar endavant», explica la Cristiana, que també té com a prioritat demostrar que l'alimentació vegana no està renyida amb una bona salut: «Jo he estat sempre vegana i estic perfectament, o sigui que soc una bona mostra que aquest tipus d'alimentació funciona», diu entre rialles.



Noves accions planejades

Després d'haver arrencat amb aquestes accions arreu de les comarques gironines, els membres del col·lectiu volen dur a terme accions més ambicioses per continuar difonent el moviment vegà. Per exemple, entre els seus plans entra anar a cuinar a l'ateneu Salvadora Catà de Girona, per tal de donar a conèixer un cop més el gust que té aquest tipus de cuina. Primer, però, són conscients que els falta un nom per identificar-se, però van una mica lents perquè tots hi poden donar la seva opinió. «És un procés totalment democràtic», afirmen, rient.