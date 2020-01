Quatre incendis de xemeneies a la província durant la Nit de Reis

Els Bombers van haver de treballar durant la Nit de Reis en quatre incendis de xemeneia a les comarques de Girona, provocats per l'encesa de llars de foc. Els incendis en van produir en habitatges de l'Escala, Bescanó, Sant Julià i Camós. Tot i els ensurts, no es va haver de lamentar cap ferit. El foc tampoc va produir danys destacats en cap cas, segons van informar ahir els Bombers.

El primer dels incendis es va declarar diumenge a les set del vespre al carrer Canigó de l'Escala. El segon, va tenir lloc una hora més tard, al carrer Constància de Bescanó. El tercer cas va ser a Sant Julià de Ramis, pels volts de dos quarts de dotze de la nit, al carrer de Palomera. En aquest incendi, no va fer falta la intervenció del cos de Bombers, que en arribar al lloc dels fets van trobar-se el foc apagat. El quart cas va tenir lloc ahir al matí, pels volts de les onze, a Camós, concretament al Veïnat de Ciuranya.

Durant la nit, els Bombers havien actuat en 24 focs d'aquestes característiques arreu de Catalunya. Aquesta època de l'any és molt propensa a aquest tipus de focs, ja que fa fred i la gent fa foc a casa.

Per això, el cos de Bombers recorda com actuar en cas d'incendi, a més de les mesures preventives a l'hora d'engegar la llar de foc: disposar de ventilació a l'habitació per evitar problemes de tiratge i acumulació de gasos tòxics, netejar el tub de la xemeneia per evitar l'acumulació de sutge, instal·lar un detector de fums, allunyar de la llar de foc tots els materials combustibles propers (com plàstics, fustes, parquet, catifes, moquetes o qualsevol altre teixit inflamable), no cremar fusta tractada i evitar les fustes resinoses, que poden acumular sutge o quitrà.