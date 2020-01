Sant Jaume potabilitza l'aigua per tal de proveir el polígon de Politger

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca, en els mesos vinents, ampliarà la planta potabilitzadora municipal per poder abastir amb garanties el polígon de Politger. Ara, la zona industrial s'abasteix de la captació del Gomarell, que depèn dels municipis de Montagut i Oix, Argelaguer i Tortellà.

Segons ha explicat l'alcalde, Jordi Cargol (JxCat), tot i que en els últims anys no han patit talls ni restriccions, en estius secs «hem de repartir bé l'aigua». El Gomarell és un afluent del riu Llierca situat a la Muntada, a prop de Sant Aniol d'Aguja, i recull les aigües de les muntanyes de l'Alta Garrotxa. A Sant Jaume han d'anar a buscar l'aigua tan lluny perquè el sòl del polígon de Politger és basàltic, una pedra molt dura que fa quasi impossible la construcció de pous.

L'alcalde ha apuntat que amb l'ampliació podran proveir el polígon amb l'aigua de la captació de la Miana que pertany a Sant Jaume de Llierca. Es tracta d'una muntanya amb molt de bosc que separa els termes de Sant Jaume i de Santa Pau. Cargol ha precisat que mantindran la connexió en alta amb la captació del Gomarell per així tenir garantit el subministrament. La planta potabilitzadora va entrar en servei el 2017 i des de llavors dóna servei a la xarxa d'aigua del poble. La seva funció és potabilitzar una aigua amb excés de sulfat i resoldre els problemes per a l'abastament d'aigua que patia el poble des de feia dècades. En el seu dia, la planta va tenir un cost aproximat d'1,5 milions. Per fer l'ampliació, l'Ajuntament aprofitarà una subvenció de 150.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'alcalde ha explicat que el polígon industrial gasta uns 200 m3 al dia. Ha precisat que es tracta d'empreses dedicades al metall, les arts gràfiques, el plàstic i el tèxtil. Ha apuntat que no hi ha cap indústria càrnia, que és l'activitat industrial que necessita més aigua.

Cargol ha considerat que l'ampliació de la planta potabilitzadora incrementarà l'atractiu del polígon de Politger. Ha recordat que l'empresa Bassols Energia fa uns mesos va començar les obres d'una estació elèctrica de 132/25kV al polígon. L'equipament està valorat en uns 6 milions d'euros i està previst que entri en servei l'últim trimestre d'enguany.



Reserva de sòl industrial

L'origen del polígon industrial de Politger a Sant Jaume de Llierca és el resultat de la cessió a l'Ajuntament de 3,5 hectàrees de terrenys al costat de l'N-260. La cessió va ser feta per l'empresa tèxtil Successors de Bonaventura Brutau el febrer del 1980. Uns cinc anys més tard, el polígon va començar a acollir indústries. Això no obstant, el 1985 encara no hi havia cap empresa, mentre que el 1989 n'hi havia almenys quatre. Ara, acull 23 empreses, entre les quals hi ha factories dedicades al metall de molta importància.

A partir dels anys 90, el polígon va tenir ampliacions sobre la base de canviar la qualificació de terrenys rústics a industrials. El febrer del 2001, el Govern va destinar 545 milions de pessetes per al polígon industrial de Politger. El motiu era urbanitzar i fer zones verdes a 13 hectàrees de terrenys agrícoles que havien estat canviats a sòl industrial. Llavors el polígon tenia més de 40 hectàrees i estava repartit en una part nord propera a Montagut i una part sud propera al Fluvià i era la reserva de sòl industrial de la comarca.