El sector turístic gironí debat els principals reptes del futur per elaborar un pla estratègic comú

El sector turístic de les comarques gironines ha programat cinc debats al llarg d'aquesta primera meitat del 2020 amb l'objectiu d'analitzar els reptes de futur que hi ha a la demarcació i elaborar un pla estratègic. Els debats, promoguts per la Taula Gironina del Turisme, arrencaran el 30 de gener a la ciutat de Girona analitzant l'oferta turística actual. Els membres d'aquest organisme han remarcat que han "involucrat a tots els nivells de l'administració pública" en els diferents debats per tal que es facin seus els compromisos que surtin dels debats. Les cinc jornades tractaran temes diversos com ara el compromís del sector amb la societat, el territori i el medi ambient.