«Sempre fa il·lusió». Pessics venuts a Figueres i en un bar de Llagostera

Alguns pessics del segon premi han anat a parar als municipis gironins de Llagostera i Figueres. Al bar Can Nando de Llagostera haurien venut un dècim a través de la màquina, així com l'administració de loteria Bartis de Figueres, a la plaça del Gra; però els propietaris del local llagosterenc han assegurat que fins avui no ho podran confirmar. Segons va explicar Concepció Vilà, administradora de l'establiment figuerenc, desconeixen qui és l'afortunat però detalla que la majoria de la clientela són veïns de Figueres. «Sempre fa il·lusió», diu, però matisa que haguessin preferit haver-lo venut a finestreta perquè així hi hauria molta més gent afortunada. L'administració ja va vendre un primer premi de la Grossa de Nadal del 2018, premiat amb 400.000 euros. Aquest Nadal també han venut un cinquè premi. D'altra banda, l'administració de l'Anxova Milionària de l'Escala ha repartit 42.000 euros al bar Can surrenyes de Llers i 12.000 euros al Cafè del Mar de l'Escala amb la terminació 980.