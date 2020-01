El sorteig del Nen deixa més de 21 milions del segon premi a Girona

L'administració de loteria Sagarrull de Girona, situada a la plaça Marquès de Camps, ha repartit 21 milions d'euros del segon premi de la loteria del Nen que Loterías y Apuestas del Estado celebra cada any per Reis. L'establiment gironí ha venut 28 sèries del número 21816, que ha estat premiat amb 75.000 euros per dècim, que en costava 20. El segon premi també ha deixat engrunes a administracions de Figueres i en un bar de Llagostera.

Aquest premi ha estat molt repartit a tot l'Estat, però l'administració Sagarrull de Girona s'ha endut part de la sort, i de fet ha tingut lloc després d'haver venut un dècim del cinquè premi de la loteria de Nadal, que assiganva 6.000 euros per dècim jugat.

L'actual propietari de la popular administració, Alfred Alís, va obrir ahir la persiana tot i ser un dia festiu per tal de celebrar la bona notícia. En una atenció als mitjans de comunicació va explicar que més enllà dels 21 milions d'euros repartits en 280 dècims venuts caldrà «sumar-hi les terminacions» que han estat premiades, i que per tant la xifra final podria acostar-se als 25 milions d'euros. Durant els dos sortejos més importants de l'any, que són el de Nadal i el de Reis, es fabriquen més números del que és habitual, i això permet als establiments vendre més dècims en forma de participacions.

El número premiat, el 21816, és un dels que l'administració té abonats durant tot l'any i, segons va explicar Alís, el perfil dels guanyadors està format «pràcticament per clients habituals» que juguen de forma habitual i que no se circumscriu als sortejos nadalencs. «Estem molt contents perquè es tracta d'un número que hem repartit a clients habituals i no només a particulars, sinó a bars, restaurants i empreses gironines», assegura Alís. Tot i que l'administració estava tancada de cara al públic, en ser un dia festiu, diversos clients van dirigir-s'hi al llarg del migdia per adquirir loteria, i els propietaris els van haver d'informar que estava tancat i que havien obert només per celebrar que havia tocat un número.



Veïns del Mercadal

Només un matrimoni agraciat pel segon premi va acudir a l'administració per tal de confirmar la bona nova i assabentar-se de com cobrar l'import del premi. Els premiats són l'Assumpció B. i en Lluís F., veïns del barri del Mercadal que havien comprat un dècim gràcies als diners que els van tornar d'un dècim de Nadal que van canviar amb el número 21816 d'aquest sorteig. «És l'únic dècim que teníem, i quan l'han anunciat a la tele m'he posat a tremolar», exclama la dona. «Quan el vam anar a canviar, ens van preguntar quin número volíem, i vaig dir que tant se valia, i ens ha tocat», celebra l'afortunada. És la primera vegada que han guanyat un premi «de pes», i preguntats pel destí del guardó, apunten que ja han decidit que el «repartiran a la família». Han recordat, però, que «caldrà restar» dels 75.000 euros el 20% d'impostos estipulat per l'Estat, que rebaixa a 68.000 euros la quantitat guanyada.

Els propietaris de l'administració gironina no van adquirir el dècim premiat, però Alís assegura que estan «molt contents» per haver pogut repartir un premi d'aquesta «magnitud».