Tres Reines de l'Orient reparteixen regals a Bescanó

Tres Reines de l'Orient van repartir els regals al poble de Bescanó durant la nit més màgica de l'any, la de diumenge passat. Per primera vegada les comitives reials estaven encapçalades per dones, una iniciativa pionera a la província de Girona i amb pocs casos a Catalunya. Bescanó va decidir apostar per aquest canvi amb motiu de la celebració dels 60 anys de la cavalcada de Reis del poble. «Hem volgut trencar esquemes i que els reis fossin tres dones en aquesta edició tan especial», explica Maria Àngels Gri, presidenta de la Comissió de Reis de Bescanó. I la iniciativa, apunta, va ser molt ben rebuda pels veïns. «Pel que vaig poder percebre, la gent estava molt contenta i els pares, encantats», precisa Gri, que afegeix que potser amb la vestimenta era difícil adonar-se que eren tres Reines de l'Orient, tot i que amb la veu es podia distingir clarament.

Amb aquesta aposta ferma Bescanó s'ha convertit en el poble pioner de la província de Girona en realitzar una cavalcada liderada per tres Reines. Pel que fa a Catalunya, hi ha pocs municipis que també hagin apostat per aquest canvi. És el cas de Lleida, on una dona va encarnar el personatge del rei Gaspar. O d'Albesa (la Noguera), on van desfilar tres Reines Magues i tres Reis Mags. El cas més distintiu, però, el trobem a Belianes (Urgell): allà, Ses Majestats eren anomenades Aisha, Naheed i Zareen i van desfilar pels carrers sense barbes, ja que el consistori va descartar caracteritzar-les com a homes.

Tanmateix, en tots els casos, les reines van repartir caramels i màgia a petits i grans. A Bescanó, a més, la cavalcada va commemorar els seus 60 anys. El 5 de gener del 1960 es va organitzar al poble la primera desfilada, a mà de l'Alba Bescanonina. Trenta anys després es va crear l'Associació Comissió de Reis de Bescanó, encarregada actualment d'organitzar la Nit de Reis. Amb els anys ha anat incorporant més gent i més personatges com el Patge dels Xumets.

Per celebrar aquesta llarga història, la cavalcada va comptar enguany amb focs artificials i nous obsequis. Les tres Reines van regalar als més petits un conte fet pel bescanoní Carles Arbat que es titula Vet aquí una nit de Reis, el qual està ambientat en el poble de Bescanó.