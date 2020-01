El Banc de Sang desplega la Marató de Donants amb les reserves justes

La Marató de Donants, la campanya més important del Banc de Sang de l'any, arrencarà el pròxim 7 de gener i s'allargarà durant deu dies per tal de fer front a una de les èpoques més crítiques de l'any pel que fa a reserves de sang. En la presentació de l'acte a l'ajuntament de Girona, la doctora i directora de l'òrgan a Girona, Anna Millán, va explicar que durant l'època nadalenca les reserves baixen un 25% i que aquesta campanya és «imprescindible» per garantir el bon funcionament de tots els hospitals catalans. L'objectiu és arribar a les 500 donacions durant aquest període, una fita que l'any passat va quedar-se a pocs números d'assolir-se; i mantenir-lo a aquests nivells al llarg de l'any. El principal nucli de donacions es concentrarà a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Per bé que les reserves de sang en aquests moments són de set dies, una situació que a escala global garanteix les transfusions necessàries, Millán va apuntar que l'estoc dels grups A i 0-, aquest últim donant universal, són només de sis dies. «Demanem un esforç extra als pacients per millorar aquesta xifra», va incidir.

Durant la presentació de la campanya es van anunciar dues novetats que marcaran la imatge d'enguany de l'entitat. El Banc ha estrenat un nou canal de comunicació per donants i receptors que es farà via WhatsApp, el «Whatsang», que funcionarà com un contacte més i s'hi podran fer suggeriments i consultes. Es tracta del primer compte oficial d'aquest servei de missatgeria al ciutadà d'un organisme de la Generalitat. «Tal com fins ara hem fet amb la resta de xarxes socials, posarem a disposició dels ciutadans el nostre equip de sanitaris per donar respostes individuals a les consultes que es facin a través del Whatsang, com qualsevol conversa que tinguin els usuaris», va explicar el responsable de la campanya a Girona, Xavier Villalvilla. Un dels objectius d'aquest servei és que els usuaris comparteixin missatges de difusió de les campanyes de donació. En aquest sentit, la regidora de Mobilitat i Via Pública del consistori, Marta Sureda, que va participar en la presentació, va fer un enviament grupal d'un missatge en què animava a donar sang, i va instar els gironins a «refermar el seu caràcter solidari» participant en la marató.



Trap per animar a donar sang

La segona novetat de la Marató de Donants d'enguany és la introducció d'una cançó que serà l'ensenya del Banc durant l'any. L'ha escrit el jove cantant de trap Lildami, que més enllà de referir-se a la necessitat de donar sang amb el seu títol A la sang, també explica en la lletra l'experiència del germà del músic amb un transplantament de moll d'os. La cançó va llançar-se ahir en una seixantena de plataformes digitals i formarà part del repertori de l'artista.

La Marató de Donants de Sang s'estendrà a tots els centres hospitalaris de l'Institut Català de Salut (ICS), que a la província es localitza al Trueta, però també es complementarà amb altres punts instal·lats a diverses poblacions coincidint amb la programació habitual, que aquests dies es farà a municipis com ara Santa Cristina d'Aro, Navata, Bescanó, Salt, Olot, Celrà, Lloret o Ripoll. El saló de descans del teatre de l'ajuntament de Girona també habilitarà un espai el dia 10 de gener que estarà obert a tothom. L'objectiu del Banc de Sang és arribar a les 10.000 donacions arreu de Catalunya, una xifra que superaria per molt la de les actuals 6.000, que resulten insuficients per garantir un nivell òptim d'estoc.