Banyoles tanca el 2019 amb més d'una desena d'obres adjudicades que arrencaran aquest any

L'Ajuntament de Banyoles va informar ahir que ha tancat el 2019 amb una reguitzell de més de deu adjudicacions d'obres amb un pressupost total que s'eleva a prop de 280.000 euros. Segons va assegurar l'equip de govern, es tracta de treballs que «s'executaran en les properes setmanes», de forma «imminent», i inclouen, entre d'altres, l'arranjament del tram del carril bici de l'Estany que va entre l'Oficina de Turisme i el Club de Natació de Banyoles, on el canvi d'asfalt costarà al voltant de 70.000 euros.

«Una de les parts importants que s'executaran és la xarxa de carril bici de la ciutat», va destacar el regidor d'Urbanisme, Albert Tubert, i va afegir que es tracta de donar continuïtat al que ja es va fer l'any passat, quan es va arreglar el tram que va des del camp de futbol nou fins a l'oficina de Turisme.

A més, segons Tubert, una altra actuació important –amb un pressupost de 48.000 euros–, és la millora de la connexió amb el que serà la futura via verda que farà possible arribar a Girona amb bicicleta. «És un eix transversal que anirà de l'Estany a aquesta banda de Banyoles». També es connectarà la plaça Sant Pere amb el carril bici. A banda del carril bici, s'adequarà el passeig per a vianants en el tram entre el Club de Natació i l'Oficina de Turisme.

A més, s'habilitaran passos de vianants i voreres de tot el municipi, d'acord amb el pla d'accessibilitat, per tal de fer-los accessibles als cotxets per a la mainada i cadires de rodes. Un dels punts, per exemple, serà al voltant de l'escola Pla de l'Ametller o l'avinguda de la Farga.



Millora de l'eficiència energètica

Altres obres adjudicades han estat la millora dels tancaments de diferents equipaments municipals, com ara l'Ateneu o les escoles de La Draga i Baldiri Reixac. Segons va explicar Tubert, l'objectiu és millorar l'eficiència energètica a través de bons aïllaments i canvis en les obertures. A més, es dotarà l'edifici de l'Ateneu de portes automàtiques. D'aquesta manera, les actuacions es faran dins el marc del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES).



Nou sauló amb més durabilitat

L'Ajuntament preveu l'arranjament del terra del camí de l'Horta i l'aparcament públic La Solana, ubicat al carrer Sardana. Per fer-ho, posaran un altre tipus de sauló o gravella que requereix menys manteniment i té més durabilitat, ja que fins ara requeria canviar-lo cada any. Es tracta d'un sauló compactat que és més resistent a la pluja i no queda tan fangós, segons va explicar el regidor a Diari de Girona.

Canalització a l'institut Brugulat

L'institut Josep Brugulat pateix problemes amb la canalització de l'aigua i aquest any, aprofitant que Ensenyament fa unes obres d'ampliació, el consistori vol dotar d'una bona infraestructura de canalització a l'entorn del centre.