El jutge envia a judici per terrorisme els processats pels atemptats del 17A

El jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional ha acabat el sumari dels atemptats del 17 d'agost (17A) de 2017 a Catalunya per enviar-lo a la Sala penal i emplaçar les parts perquè es pronunciïn. Aquest és el pas previ a l'enjudiciament dels tres únics processats per la massacre, als quals es jutjarà per terrorisme i no per assassinat.

Es tracta de Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza, encara que a cap d'ells se'ls ha processat com a responsables de les setze morts i que 140 persones resultessin ferides en la massacre. La instrucció queda així finalitzada i s'asseuran en el bancs dels acusats únicament tres persones. La resta, els presumptes autors de la massacre, van morir en l'explosió de la casa d'Alcanar, lloc on preparaven els explosius per als atemptats, o van ser abatuts pels Mossos d'Esquadra. De la instrucció s'ha conclòs que es va formar una cèl·lula, liderada per l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, qui havia aconseguit radicalitzar un grup de joves per perpetrar un atemptat terrorista. El jutge també dona per tancat l'intent per part d'alguna de les parts de la causa d'intentar vincular l'imam de Ripoll amb els serveis secrets espanyols, teoria descartada i eliminada per part dels investigadors.

Segons l'acte dictat ahir pel titular de jutjat, José Luis Calama, en el sumari apareixen «prou mèrits» per considerar que els dos primers són criminalment responsables dels delictes d'integració en organització terrorista; fabricació, tinença i dipòsit de substàncies explosives, i estralls de caràcter terrorista. Pel que fa al tercer arrestat, Ben Iazza, se li imputa un delicte de col·laboració amb activitats d'organització terrorista. La resolució del jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional també conclou que els encausats Mohamed Aalla i Salh el Karib no han estat processats. Un cop tancada la investigació, el sumari s'envia a la secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional i s'emplaça les parts a pronunciar-se dins un termini de 10 dies.



Detinguts després dels atacs

Mohamed Houli Chemlal i Driss Oukabir es troben en presó provisional des de l'agost del 2017, ja que van ser detinguts dies després dels atemptats, i Said Ben Iazza, des del setembre d'aquell mateix any. Als dos primers processats se'ls considera membres de la cèl·lula gihadista de Ripoll que va perpetrar els atemptats a la Rambla de Barcelona i al passeig marítim de Cambrils, al Baix Camp.

En aquesta nova fase, les acusacions populars podran tornar a demanar a la Sala que modifiqui el processament, que ha rebut el suport de la Fiscalia. Aquestes acusacions, entre les quals figura l'Associació Víctimes de Terrorisme (AVT), l'Associació 11-M Afectats de Terrorisme o el sindicat dels Mossos d'Esquadra USPAC, han intentat sense èxit que també se'ls declarés cooperadors en delictes d'assassinat consumat i en grau de temptativa, en entendre que, tot i no haver participat directament, coneixien els preparatius de la cèl·lula.