L'N-II tindrà un nou radar de tram aquest 2020, entre Figueres i Llers

Les carreteres de les comarques de Girona comptaran pròximament amb dos nous radars de tram. Nous mesuradors de velocitat es col·locaran a l'N-II, en el tram que discorre per l'Alt Empordà, concretament al Cinturó de Ronda de Figueres, conegut popularment amb el sinistre nom de «corredor de la mort» per l'alta sinistralitat i la taxa d'accidents mortals. El desembre passat, la Generalitat va adjudicar el projecte per a la instal·lació dels nous radars, dividit en un paquet de dos lots que preveu inversions en altres punts de la geografia catalana. El contracte ha estat adjudicat a l'empresa Sistemas y Montajes industriales, SA, per un import total d'1,3 milions d'euros (IVA inclòs). El preu de sortida era d'1,6 milions, de manera que l'adjudicació final representa un estalvi del 19% del pressupost previst inicialment per l'administració.

Segons especifica el contracte, els dos nou radars de l'N-II hauran de ser operatius en el termini d'un any, com a mínim en fase de proves. El gener del 2019 un «error» detectat en el pressupost va dur a la Generalitat a desistir del projecte fins que el juliol del mateix anys va tornar-lo a posar a licitació.



Punts quilòmetrics 750 i 758

Els nous aparells –que controlaran els dos sentits de la circulació– s'instal·laran en el tram d'N-II comprès entre Hostalets de Llers i el polígon del Pont del Príncep, situat al sud de Figueres, al terme municipal de Vilamalla. Estaran separats per una distància de vuit quilòmetres, entre els punts quilomètrics 750 i 758. En aquest tram es pot circular a una velocitat màxima de 80 quilòmetres l'hora –anteriorment era possible circular a un màxim de 100 km/h pel Cinturó de Ronda, però les autoritats van decidir rebaixar-la vint quilòmetres per reduir la sinistralitat.

En aquests vuit quilòmetres que abraça el radar de tram històricament hi ha hagut concentració d'accidents de trànsit i, malauradament, quan encara es permetia el pas de camions a la Nacional II, molts d'ells havien estat mortals. Aquesta carretera, en tot el seu tram per les comarques de Girona ha viscut una reducció dels morts d'accidents de trànsit durant l'última dècada.

Les altes velocitats, causa d'accidents

El Servei Català de Trànsit (SCT) justifica la instal·lació d'aquest tipus de radars amb l'argument que «petites reduccions en la velocitat de circulació comporten notables disminucions de l'accidentalitat i de la mortalitat». En aquest sentit, des de la SCT defensen que el mètode «més efectiu fins ara» són, precisament, els aparells que controlen la velocitat mitjana per tram, ja que els que ja funcionen a Catalunya –i a Girona– han «permès constatar que es compleixen els objectius marcats, havent-se aconseguit en pocs mesos una significativa reducció de les velocitats màximes». Trànsit afegeix que des que se'n van començar a col·locar l'any 2014 fins a l'actualitat la reducció del nombre de víctimes mortals i dels ferits greus s'ha arribat a reduir fins al 49%.

El primer radar de tram, el 2014

Amb aquests dos nous aparells, a la província hi haurà sis trams de carretera amb sistema de control de la velocitat mitjana, repartits per l'Alt i el Baix Empordà i el Gironès. Aquests radars es van començar a col·locar el 2014, ara fa set anys, a la província: el primer es va instal·lar a la carretera C-65, entre Cassà de la Selva i Llagostera; es tracta del radar que menys infraccions detecta. A l'Alt Empordà en funciona un a l'N-II, entre entre Capmany i Agullana, des de l'any 2017. En un any i mig va «caçar» 15.978 infractors que van sobrepassar la velocitat mitjana, la major part dels quals circulaven en sentit nord, en direcció a França (9.807 multes).

Les últimes dades de sinistralitat del Servei Català de Trànsit xifren en un 70% la reducció de morts del 2019 en comparació amb el 2010, quan van perdre la vida 14 persones, a l'N-II. La desviació obligatòria per l'autopista dels vehicles pesants que fins al 2012 circulaven per la Nacional i la conversió d'una part de la via en autovia (l'A-2) són els motius que expliquen la caiguda de la mortalitat en aquesta via, que l'any 2019 va tancar amb quatre víctimes d'accident de trànsit, dues menys que l'any 2018.

Amb tot, però, l'N-II segueix essent el punt més negre de la xarxa viària gironina, per damunt de la C-65, la segona en sinistres mortals que l'any passat va deixar tres morts, dos més que el 2018, en tres accidents a Llagostera i a Cassà de la Selva.