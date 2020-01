Sant Jaume derrueix l'edifici del sindicat per fer-hi un centre social

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca en els pròxims mesos derruirà l'edifici que havia fet les funcions primer de casal del poble (temps de la República), magatzem del sindicat vertical (franquisme) i ara fa de magatzem de la brigada. Les obres d'enderroc estan valorades en 35.000 euros.

Es tracta d'una nau d'estructura antiga que està situada al costat d'una gran sala que fa de saló de ball i de sala d'actes culturals. Els dos edificis estan de costat en un indret cèntric de la localitat i tenen una història paral·lela. El magatzem va ser construït pels veïns abans de la guerra per fer de casal del poble. Quan el van tenir fet en van fer un altre de més bonic al costat que ara fa de saló de ball i sala cultural. Es tracta del denominat centre cívic.

Després de ser propietat del sindicat vertical durant el franquisme i del Ministeri del Treball durant la Transició, el municipi el va poder comprar el gener del 1992, quan estava en estat ruïnós. Uns anys després, el va rehabilitar i durant uns 30 anys han fet de magatzem de la Brigada i de saló de ball i sala cultural.

Ara, en el recent ple d'aprovació del pressupost, l'Ajuntament va aprovar la compra d'una nau situada a l'entrada del poble des de Girona. La compra està pressupostada en uns 119.000 euros de les partides dels pressupostos del 2019 i del 2020. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol (JutsxCat), ha explicat que en els pròxims dies preveuen fer efectiva la compra de la nau davant del notari. La compra de la nau i el seu enderroc són algunes de les principals partides del pressupost de Sant Jaume per al 2020, el qual puja fins a 1.850.000 euros.

El següent pas serà traslladar el material que ara guarden a l'edifici a la nau comprada. Després, ensorraran l'immoble que va fer les funcions de casal del poble, magatzem del sindicat i magatzem de la Brigada. Es tracta d'un edifici gran sense decoracions i molt auster, com una gran casa.

Un cop estigui ensorrat i l'Ajuntament estigui en disposició del projecte executiu, segons l'alcalde, començarà la construcció d'un edifici de nova planta pressupostat en uns 400.000 euros. Pel seu cost, l'edifici serà construït per fases pero la previsió és que estigui acabat a finals de l'actual mandat 2019-2022.

Quan l'immoble nou estigui acabat, segons ha explicat l'alcalde, el separaran en dues plantes. La planta primera farà la funció de centre de la gent gran: «No podrà fer de centre de dia, però s'hi aproximarà», ha previst l'alcalde. Pel que fa a la part de dalt serà destinada a fer de lloc de reunió pels joves. «Serà un centre social d'uns 350 m2 repartit en dues plantes», ha exposat.



Canvis de funcions

En les últimes dècades, l'Ajuntament de Sant Jaume ha canviat les funcions i ha rehabilitat els equipaments públics de la primera part del segle XX. A mitjans dels anys 90, va convertir l'edifici que havia estat l'escola de nenes en l'actual Ajuntament. Paral·lelament, va transformar el casal del poble més avançat en el temps, en centre cívic i fa poc va aprofitar l'edifici que havia estat l'Ajuntament per convertir-lo en el casal d'entitats El Fil. Hi ha locals per les entitats, i una biblioteca.