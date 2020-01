El sector turístic gironí elaborarà un pla estratègic a partir d'una sèrie de debats

El sector turístic vol impulsar un nou pla estratègic aquest 2020 que fixi un conjunt d'accions conjuntes entre els diferents actors de cara als propers anys. Per fer-ho, han programat cinc debats a diferents punts del territori que serviran per reflexionar i fixar les bases d'aquest programa. Els cinc tindran lloc al llarg d'aquesta primera meitat del 2020, i han de servir per analitzar els reptes de futur que hi ha a la província i elaborar el pla estratègic. Les jornades duran el títol global d'«El turisme de les comarques gironines a debat».

Ahir es va presentar aquesta iniciativa en una roda de premsa que va tenir lloc a la Facultat de Turisme, a càrrec del president de la Taula Gironina de Turisme, Jordi Martí; el degà de la Facultat de Turisme, Joaquim Majó; la degana de la Facultat d'Econòmiques, Anna Garriga; el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra; el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero; el president de l'Associació d'Apartaments Turístics (ATA), Lluís Parera, i l'expresident de l'ATA i de Federatur, Lluís Torrent.

Els debats, promoguts per la Taula Gironina del Turisme, arrencaran el 30 de gener a la ciutat de Girona i analitzaran l'oferta turística actual. Els membres d'aquest organisme van remarcar ahir que han «involucrat tots els nivells de l'administració pública» per tal que es facin seus els compromisos que surtin. Les cinc jornades tractaran temes diversos com ara el compromís del sector amb la societat, el territori i el medi ambient.

A més, els organitzadors volen que les administracions s'hi sentin incloses i es comprometin a facilitar-ne el desplegament.

Els debats se centraran en diferents aspectes com ara la relació que ha de tenir el turisme amb el medi ambient o amb l'urbanisme i l'arquitectura i també quin tipus d'allotjaments hi ha a la demarcació i quina oferta turística es pot aconseguir.

La primera de les trobades serà a la ciutat de Girona el 30 de gener, en una jornada que comptarà amb la participació de la consellera d'Economia i Coneixement, Maria Àngels Chacón, i l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, entre d'altres. En aquest primer debat es farà una anàlisi de les fortaleses i febleses del sector a dia d'avui. En la segona taula, el mateix 30 de gener, es parlarà dels tipus d'allotjaments turístics que hi ha a les comarques gironines.

La segona jornada es farà pràcticament un mes després, el 26 de febrer a Roses, per tractar la relació del turisme amb el paisatge i el medi ambient.

El tercer debat es farà a Olot el 19 de març i se centrarà en la importància de l'arquitectura dins del sector. El 29 d'abril es farà una nova jornada a Platja d'Aro per reflexionar sobre l'impacte del turisme en l'economia gironina i el 28 de maig es tancarà el cicle a Lloret de Mar, per parlar dels reptes de futur i exposar les conclusions dels debats previs.



«Com som i perquè ho som»

El degà de la Facultat de Turisme, Joaquim Majó, va destacar que aquests debats ajudaran a explicar «com som i per què som com som». Majó va avançar que al llarg d'aquests cinc mesos de debats es tractaran «un centenar de temes», tots ells vinculats al món turístic. Aquests temes han de portar les bases del pla estratègic que s'elaborarà posteriorment i marcarà les línies d'actuació de tot el sector en els propers anys.

Per desplegar aquestes línies d'actuació, serà clau la col·laboració de les diferents administracions. Per això, els membres de la taula han avançat que han «involucrat tots els nivells de l'administració pública» per tal que se sentin interpel·lats en aquest pla estratègic.

Jordi Martí, president de la Taula, va recalcar que alguns dels reptes que caldrà resoldre són «la qualitat del turisme» o la «desestacionalització» en la demarcació. Sobre aquest últim àmbit, va destacar que ja s'hi està treballant però és molt difícil perquè «els calendaris escolars manen». De tota manera, el president de la taula va assenyalar que l'objectiu és «ser atractius fora de la temporada».

D'altra banda, la degana d'Econòmiques va incidir en la importància de fer «un seguiment» del sector turístic a la demarcació. «Igual que a Catalunya interessa fer-ho amb la indústria perquè suposa un 20% del PIB, a Girona ens interessa fer-ho sobre el turisme perquè en algunes zones representa més d'un 20% del PIB», va reblar Garriga.

La iniciativa compta amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Girona.