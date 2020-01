Un tercer bloc de debats sobre turisme gironí, hereu dels de 1976 i 2004

«El turisme de les comarques gironines a debat», vol obrir un espai de reflexió, però no partirà de zero sinó que s'iniciarà tenint en compte l'esforç realitzat als debats anteriors i les conclusions que se'n varen derivar. Els impulsors destaquen que el 2020 és un bon punt d'inici per establir les actuacions necessàries per impulsar el sector turístic els propers anys.

Es tracta del tercer gran bloc de debats sobre el turisme a la demarcació, després del 1976, any en què es va celebrar el primer Debat Costa Brava, que va posar en relleu els reptes de futur del sector turístic del territori. L'any 2004 el Debat Costa Brava va insistir en moltes de les conclusions prèvies. En aquesta nova ocasió el debat inclou tot el territori gironí en lloc de només el seu litoral, com els dos esmentats.

«El sector turístic gironí ha demostrat la seva solidesa, fins i tot en temps de crisi econòmica. Ara cal fer un pas més endavant, que inclogui compromisos amb la societat, amb el territori i el medi ambient. Amb aquesta voluntat neix la iniciativa d'aquest 2020. Obrim, doncs, el debat a tota la societat gironina», expliquen els responsables de la Taula Gironina de Turisme.

La Taula vol tenir àmplia representativitat, i per això està integrada per: l'Associació de Càmpings de Girona, la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, l'Associació d'Apartaments Turístics (ATA), la UdG, la Cambra de Comerç de Girona, la FOEG, l'Associació de Ports Esportius i Turístics, La Caixa, Banc de Sabadell, Turisme Actiu, Associació de Parcs Aquàtics, l'aeroport Girona-Costa Brava, Camps de Golf, Estacions Nàutiques, Pitch&Putt, l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava i l'Associació Catalana d'Agències de Viatges (ACAVe). La nova plataforma pretén tenir una visió compartida i conjunta amb tots els agents del sector al territori. Aquesta suma d'esforços es valora com una gran oportunitat per reforçar el sector i potenciar Girona com una gran destinació turística. També es vol dotar el sector d'una veu potent davant les administracions.