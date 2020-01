El Gironès i la Selva generen el gruix de trucades al telèfon contra la violència masclista

A l'espera de tancar l'últim mes de l'any, fins al novembre, el servei d'atenció telefònica de l'Institut Català de les Dones (ICD) per combatre la violència masclista havia registrat 642 trucades gironines. L'ens de la Generalitat acaba de fer pública aquesta darrera actualització, que suposa un increment de 59 alertes respecte del mes anterior i una progressió que fa preveure que el volum final de l'any s'assembli al del 2018, quan els professionals que atenen el número 900 900 120 van rebre 694 avisos de les comarques de Girona; el 2017 van ser 618.

Després de cinc mesos ocupant la segona posició de Catalunya en nombre de trucades –un lloc que va assolir al juny per primera vegada–, al novembre Girona es va tornar a col·locar al tercer lloc i darrere del Camp de Tarragona, encara que per una sola telefonada de diferència. Barcelona i la seva àrea metropolitana generen l'activitat més gran, amb 6.104 trucades quan només faltava un mes per acabar el 2019.

El Gironès i la Selva sumen gairebé el 70% de tots els avisos gironins per violència masclista que s'han notificat al servei telefònic de l'ICD. A les portes de tancar l'any, la primera comarca havia motivat prop de 300 trucades –en concret, 294– i la segona, 149.



Afectades o gent propera

D'acord amb les dades facilitades fins ara, la línia d'atenció a les dones en situació de violència ha registrat 8.618 telefonades a tot Catalunya, 8.106 de les quals les han fet dones i 512, homes.

En la majoria dels casos, el 72,6%, és la mateixa afectada la que acut al servei de suport i en un 24,7% de les situacions són familiars o persones properes les que fan el pas; en un percentatge més reduït, un 2,7%, qui truca és un professional del sector sociosanitari.

Tot i que l'habitual és que coexisteixen diferents tipus de violència, la psíquica es dona en 8.355 de les trucades –el 96,9%– i la física, en 3.255 –el 37,8%–; a més distància hi ha les persones que han informat de violències de tipus econòmic i sexual, que representen el 9,9% i el 3,4%, respectivament.