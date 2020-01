La infanticida va anar al metge amb idees suïcides 3 dies abans del crim

La dona que va confessar que havia ofegat la filla a la banyera a Girona va anar a un centre mèdic tres dies abans de cometre el crim «amb idees autolítiques» –suïcides– i no la van tornar a ingressar, tal com va explicar l'advocat de l'acusada, David Muñoz.

El dimarts 24 de desembre va rebre l'alta del centre psiquiàtric on havia estat ingressada des de finals de juliol, i el dia 27 va anar una altra vegada a un centre mèdic i no la van tornar a ingressar, per la qual cosa Muñoz va qüestionar que pot haver-hi «altres responsabilitats» més enllà de l'autora confessa i que amb uns altres protocols potser ella hauria estat tractada abans del crim.

La dona va ingressar a la presó de Puig dels Basses i el cap de setmana passat va ser traslladada, després d'un primer informe mèdic, a la de Brians 1 –a Sant Esteve ses Rovires–, on tenen una unitat de psiquiatria. Muñoz va assenyalar que el més important per a la família és que pugui rebre el tractament mèdic, per la qual cosa després del trasllat a la unitat de psiquiatria no considera tan rellevant recórrer l'ordre d'empresonament –pot fer-ho fins al dilluns 13– ja que creu que la seva situació no seria gaire diferent si ingressés en un hospital en règim tancat.

La dona, de 49 anys, va ser detinguda el 30 de desembre després de trucar al telèfon 112 i confessar haver matat la seva filla, i el jutge va decretar l'ingrés a la presó provisional el dijous 2 de gener.