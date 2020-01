L'ICS ofereix als pediatres fer hores extres pagades per suplir la falta de personal

Després que els pediatres de l'equip d'atenció primària de Salt demanessin més metges per substituir la manca de personal, la gerència de l'ICS a Girona ha recordat que estan treballant «activament» des de l'estiu passat per buscar nous professionals que ocupin les dues places que estan vacants, una per jubilació que encara no s'ha cobert i una per una baixa. Pel que fa a la possible marxa d'una altra pediatra al febrer, l'ICS ha explicat que està en converses amb la professional per intentar que es quedi a l'equip.

Segons expliquen, dels vuit professionals mèdics de pediatria que hi hauria d'haver a Salt, en aquests moments només n'hi ha sis. Per això, indiquen que la direcció d'atenció primària està treballant per cobrir aquestes baixes, una tasca que consideren complicada per la situació generalitzada de manca de professionals en especialitats com ara la pediatria.

Per això, per fer front a la situació, s'ha ofert als professionals de pediatria de l'EAP Salt poder assumir, de manera voluntària, una assignació addicional de pacients i una major jornada laboral -amb l'increment retributiu corresponent-, tal com està recollit en els acords de sortida de vaga de novembre de 2018. A més, s'ha demanat als professionals de pediatria d'altres EAP, i així com del Servei de Pediatria de l'hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt i de l'hospital Josep Trueta que, de manera provisional, col·laborin amb l'atenció de la població pediàtrica de Salt.

La població pediàtrica assignada a l'ABS de Salt és de 8.017 habitants, dels quals el 80% es concentren al mateix municipi i la resta estan repartits entre Fornells, Bescanó, Vilablareix i Aiguaviva. A l'ABS hi ha vuit equips de pediatria (és a dir, metge i infermer), dels quals sis presten atenció a Salt i dos més als consultoris locals dels altres municipis.

Segons l'estudi de càrregues de pediatria elaborat per l'ICS el passat mes de juny, a l'ABS de Salt li corresponen 7,6 pediatres amb una ràtio mitjana de 1.054 infants. Aquest estudi de càrregues té en compte variables com l'índex socioeconòmic, el percentatge d'infants menors de tres anys i la presència de malaltia.