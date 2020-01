Set morts en accidents d'avionetes i ultralleugers des de 2013 a Girona

Set persones han perdut la vida a les comarques de Girona en els últims set anys a conseqüència d'un accident aeri a bord d'un ultralleuger o d'una avioneta. Des del 2013, s'han registrat 21 accidents d'aquestes característiques, segons les dades públiques d'Aviació Civil.

L'accident més recent amb una aeronau lleugera –un planador– data del 26 d'octubre de l'any passat i va acabar amb un mort, el pilot. Es va produir a Meranges, a uns 2.200 metres d'altitud, quan el planador sobrevolava la muntanya del Puigpedrós. Es va estavellar pels volts d'un quart de quatre de la tarda i havia sortit de l'aeròdrom de la Cerdanya, a dos quarts de tres aproximadament.

La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Comissió d'Investigació en Accidents i Incidents Aeris d'Aviació Civil, tenen oberta una investigació.



Pèrdua del control

En el seu informe preliminar de conclusions destaca que les condicions meteorològiques a la Cerdanya el dissabte 26 d'octubre no eren limitadores per al vol visual. També afegeix que el pilot va estar sobrevolant durant mitja hora la zona on va acabar estavellat. A més, subratlla que, d'acord amb els testimonis recollits, el pilot va perdre el control del planador, va caure, va impactar contra el terra i va morir a l'acte. L'aparell va patir algunes destrosses, sobretot a la cua.

Durant el 2019 es van produir tres accidents aeris. Un amb un ultralleuger com a protagonista a Viladamat, que va causar un ferit lleu. Els altres dos –el del planador i el d'una avioneta– van deixar un mort i un il·lès, respectivament.



Dos sinistres amb danys el 2018

De la resta d'accidents aeris cal destacar-ne que el 2018 n'hi va haver dos però pràcticament no van acabar amb danys. El sinistre de l'ultralleuger data del 24 d'octubre de 2018. L'aeronau, amb només el pilot com a ocupant, va enlairar-se de l'aeròdrom de Viladamat per anar cap al de la Cerdanya –a Das. Quan es trobava al final de la pista de la Cerdanya es va precipitar contra el terra i va impactar fortament contra la franja de la pista. Això va provocar danys importants a l'aeronau, però el pilot sortosament va resultar il·lès.

L'altre accident aeri va ser a Viladamat i aquí l'ultralleuger va impactar contra el terreny poc abans d'arribar al cap de la pista. El pilot i el passatger van patir ferides lleus i l'aparell, molts danys.

El 9 d'abril de 2017 es va produir un accident greu a prop de l'aeròdrom de Sant Feliu de Buixalleu. En aquest cas, el tripulant i un passatger van resultar ferits de gravetat. Es va aturar el motor quan començava a descendir d'altura i va acabar xocant contra les copes d'alguns arbres d'un bosc proper a l'aeròdrom.

Un any abans, el 12 de maig de 2016, un altre ultralleuger va accidentar-se a Ventalló, quan feia un vol des de l'aeròdrom de Viladamat. Quan es disposava a aterrar, el motor de l'aeronau es va aturar. Només hi anava una persona a bord, que va resultar il·lesa.

Pocs dies després, el 27 de maig de 2016, va haver-hi un altre accident aeri; en aquest cas, a Viladamat. Una aeronau procedent d'Empuriabrava va perdre altura quan s'aproximava a la pista de Viladamat i va impactar contra un arbre. Els dos ocupants en van sortir il·lesos. L'endemà, un home va resultar ferit lleu després d'estavellar-se en un camp d'arròs dins del municipi de Gualta. L'home va explicar que havia realitzat una mala maniobra quan intentava aterrar a l'aeroclub Empordà de Pals.

Durant el 2015, van produir-se dos accidents aeris, un d'ells mortal. El 3 d'agost, dos pilots experimentats –de 51 i 68 anys– que participaven a la Volta Ibèrica van morir després de xocar contra una caseta que hi ha al costat de la pista de l'aeròdrom de Viladamat. La investigació va concloure que la maniobra d'enlairament es va fer malament. El 24 de febrer, en canvi, va produir-se un sinistre viari lleu a Maià de Montcal amb un paramotor.

El 2014 hi va haver dos accidents més, un a Sant Feliu de Buixalleu, on el pilot va resultar il·lès, mentre que el passatger, ferit greu. L'altre, l'1 de maig de 2014, es va produir a l'aeròdrom de la Cerdanya. L'instructor de vol va patir ferides lleus i l'alumne, greus.



Desapareguts al mar

Un altre succés mortal va ser el de l'ultralleuger que es va enlairar de l'aeròdrom de Pals el 22 de desembre del 2013 i va desaparèixer a la zona de les Illes Medes. La recerca no va obtenir resultats fins al 8 de gener del 2014, quan un pesquer del cap Norfeu, a Roses, va trobar restes de l'aeronau enfonsada. Els equips de rescat van recuperar l'ultralleuger i a dintre hi havia els cossos dels dos ocupants.

Hi ha hagut fins a nou accidents d'avioneta a la província durant aquests últims set anys. El 7 de setembre de 2015, dues persones van morir en estavellar-se i incendiar-se l'avioneta en la qual viatjaven a la zona del Pla d'Anyella, a Toses. La resta de fets han estat de caràcter més lleu.