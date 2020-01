Un accident múltiple deixa 2 ferits i cues de 3 quilòmetres a l'autovia de Banyoles

Matí complicat el d'ahir a la xarxa viària gironina. Dos accidents de trànsit van causar problemes per circular a l'autovia de Banyoles (C-66) i a l'autopista AP-7 al seu pas per Vilobí, en sentit França. El primer dels sinistres viaris es va saldar amb ferits.

L'accident de trànsit amb danys personals és el que va tenir lloc a la C-66. Es tracta d'un xoc múltiple entre cinc vehicles, que va produir-se a l'altura del quilòmetre 37 d'aquesta autovia en sentit Girona, al terme de Palol de Revardit. A causa de l'accident de trànsit es van generar cues de tres quilòmetres a primera hora del matí. Aquesta incidència va deixar conductors atrapats en aquest tram de carretera, ja que només es va deixar un carril obert al trànsit.

L'accident va tenir lloc pels volts de tres quarts de set del matí al quilòmetre 37 de la C-66 i va consistir en un xoc entre cinc vehicles. Segons el Servei Català de Trànsit, dos d'ells van encastar-se i després tres vehicles més que circulaven per l'autovia de Banyoles van acabar xocant per envestida amb els dos primers accidentats. El motiu, bàsicament, van ser les peces i elements que hi havia a la calçada i que havien caigut arran del primer xoc.

A conseqüència de l'accident, dues persones van resultar ferides de poca gravetat. El SEM va evacuar els afectats en dues ambulàncies fins a l'hospital Josep Trueta de Girona.

El sinistre viari, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), va causar el tall d'un carril en sentit Girona. En conseqüència, es van produir retencions de tres quilòmetres de longitud. La situació es va normalitzar pels volts de les nou del matí, quan es va reobrir el trànsit al carril tallat de l'autovia de Banyoles. Al lloc hi va, treballar el SEM, amb dues ambulàncies; els Bombers, amb una dotació, i els Mossos d'Esquadra de Trànsit, que van activar quatre patrulles. El cos policial està a càrrec de la investigació de l'accident, que s'apunta que va produir-se a causa de l'errada d'un conductor.



Camió bolcat a l'AP-7

A la mateixa hora que es produia aquesta situació al Pla de l'Estany, a la comarca de la Selva hi havia un altre sinistre viari. Aquest va tenir lloc a l'autopista AP-7, al seu pas per Vilobí d'Onyar, i també va generar problemes de circulació. Arran del succés hi va haver retencions, però en aquest cas molt més lleus, que no haurien arribat a un quilòmetre.

L'accident va consistir en la sortida de via d'un camió. El vehicle pesant va acabar bolcant, però sortosament no portava càrrega. Tampoc es van haver de lamentar ferits. Arran del sinistre, el vehicle pesant va quedar en un dels marges de l'autopista i es van haver de tallar al trànsit dos dels tres carrils en direcció França, segons el SCT.

Durant el matí, es va retirar el camió amb l'ajuda d'una gran grua i es va remolcar. Operaris d'Autopistes, per la seva banda, van reparar les tanques que el camió va destrossar en el xoc. Els Bombers, que s'hi van desplaçar amb dos vehicles, van haver d'actuar en l'accident de trànsit perquè el camió va patir una fuita de gasoil. Segons fonts del cos, el vehicle va deixar anar combustible a la calçada i, a més, van haver de transvasar uns 1.000 litres de gasoil. Al lloc també hi van treballar els Mossos d'Esquadra de Trànsit i el SEM.