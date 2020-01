Beget, entre els destins amb més potencial turístic d'aquest any

El nucli ripollès de Beget, que forma part del municipi de Camprodon, ha estat escollit com un dels destins turístics preferits de l'any segons el portal web de viatges Atrápalo. La companyia va fer públic ahir un rànquing de les 10 localitats espanyoles que aquest 2020 seran «tendència» pel que fa al turisme d'escapada, entre les quals hi ha Beget.

El portal justifica la seva inclusió al Top 10 en tractar-se d'una «petita vila medieval molt coneguda per senderistes i amants del ciclisme de muntanya». A més, assegura que compta amb activitats esportives i amb «racons de postal», i que el municipi és conegut per la seva «riquesa gastronòmica», i posa a tall d'exemple la botifarra amb mongetes com un dels plats típics de la regió.

L'estudi «Hàbits i Tendències del Turisme 2020» de la companyia també inclou les localitats més visitades de 2019 a Espanya, entre les quals apareixen Girona, Cadaqués i Besalú com a destins més buscats al portal, amb una mitjana de dues de nits i que han tingut una despesa mitjana de 180 euros.