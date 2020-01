Cassà retornarà als usuaris de la residència Sant Josep la pujada il·legal de les quotes

L'Ajuntament de Cassà de la Selva haurà de retornar l'increment del 3% de les quotes de tots els usuaris de la residència geriàtrica Sant Josep, tant els que ocupen una plaça pública com privada, ja que la pujada no es va fer segons el procediment ni la normativa vigent. L'augment del preu es va aprovar a l'octubre del 2018 a les ordenances fiscals de 2019 i, tot i entrar en vigor al gener, el cobrament no es va fer efectiu fins al juny de forma retroactiva, pels sis mesos de l'any transcorreguts, abans del relleu del govern entre ERC i Junts per Cassà.

Segons l'actual alcalde, Robert Mundet (Junts per Cassà), es va prendre la mesura «sense comunicar-ho prèviament als residents i familiars», fet que va comportar queixes dels mateixos afectats, usuaris dels serveis de residència i centre de dia. El consistori va demanar assessorament al Departament de Benestar Social de la Generalitat, que els va indicar que la pujada de preu no s'ajustava a la normativa.

D'una banda, les tarifes de les places públiques no es poden apujar, ja que venen determinades per la llei de pressupostos de la Generalitat, del març de 2017. Pel que fa a les places privades, es poden augmentar les tarifes si s'ajusta a la pujada de l'IPC interanual dels últims quatre anys i que, en cap cas, no pot passar del 3%. Ara bé, va indicar Mundet, també es requereix que la decisió es voti al ple i, en aquest cas, no es va respectar el procediment.

La totalitat de la suma a retornar encara no s'ha calculat però, de moment, s'eleva a 11.164,77 euros per al conjunt d'usuaris de places públiques. S'hi haurà d'afegir el que es deu per les places privades i els interessos. S'abonarà sense fer cap tràmit a tots els qui hagin sigut usuaris del centre (que té 90 places) i, en cas de defunció, als seus familiars.