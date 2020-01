Catorze empreses opten a les obres de l'Espai Cràter d'Olot

Segons va explicar, ahir, el coordinador del projecte, Xavier Collell, acabat el període de licitació el 2 de desembre, s'han presentat 14 empreses per la construcció de l'Espai Cràter. Les empreses opten a algun dels 3 lots del projecte: el constructiu, el museu i el de direcció d'obres.

En els pròxims dies, tindrà lloc l'adjudicació de les obres. Acabat aquest tràmit, segons Collell, les obres començaran a finals de febrer.

La previsió és que les obres durin uns disset mesos. Així, l'Espai Cràter hauria d'estar operatiu entre l'estiu i la tardor del 2021. La idea és fer coincidir la inauguració de l'espai Cràter amb la commemoració del 30è aniversari del Museu dels Volcans. Es tracta d'un petit museu ubicat al parc Nou que amb l'obertura de l'Espai Cràter quedarà tancat.

La data anunciada suposa un avançament respecte al que fins ara havien previst. Deien que estaria acabat el 2023.

El pressupost de l'Espai Cràter és de 4.266.932 euros que es reparteixen en 3 milions d'euros per a la construcció de l'edifici, un per al museu i 100.000 per a la direcció d'obra.

Segons Collell, en els primers dies els olotins no es trobaran amb una gran alteració de camions i màquines excavadores. Va explicar que adaptaran les runes en el mateix espai. Es tracta d'una finca de 30.000 m2 comprada per l'Ajuntament el 2015. També ha apuntat que disposen d'un pla de mobilitat per evitar molèsties.

Les obres començaran amb la construcció d'un espai subterrani de 1.400 m2, on encabiran l'estructura de formigó que contindrà el centre d'interpretació del vulcanisme més important d'Espanya. Dins del centre d'interpretació els visitants es trobaran en veritat a l'interior del volcà del Puig del Roser, descobert l'agost del 2018 quan feien les obres de remodelació del Firal d'Olot. Hi haurà un sala que mostrarà un mur de 15 metres d'amplada per 3 metres d'altura. El mur serà en veritat l'interior del volcà Puig del Roser. Sota el mur hi haurà les bombes volcàniques trobades en el descobriment del volcà. «És com si un volcà fos una fruita i amb un ganivet la tallessis pel mig», va definir Xavier Collell.

El centre subterrani serà invisible a l'exterior apart dels accessos. La superfície estarà ocupada per un parc d'arbres i bancs de 4.500 m2. L'Espai Cràter no tindrà despesa energètica perquè es proveirà d'energia geotèrmica.

Serà un espai interactiu amb elements mecànics i electrònics amb els quals els visitants podran interactuar. La interpretació dels elements de l'Espai Cràter estarà dirigida de manera prioritària als escolars. Això no obstant, serà apte per al públic familiar. Constarà d'àrees de projecció, de comandaments que permetran crear un volcà personalitzat, de simulació de la feina dels vulcanòlegs i d'una àrea d'interpretació geogràfica.

També hi haurà un auditori, sala de reunions i biblioteca. La idea és que una part de l'Espai Cràter estigui dedicada a trobades d'estudis entre vulcanòlegs.