Un incendi afecta diverses cases adossades a Puigcerdà

Un incendi ha cremat dues cases de Puigcerdà i de retruc s'ha esfondrat la teulada d'ambdues vivendes.

El foc s'ha propagat a través de la cambra d'aire comuna del fals sostre i ha afectat quatre habitatges, sobretot per fum.

Els veïns s'han desallotjat, cap d'ells no han resultat ferits però no han pogut passar la nit a casa. Han estat reallotjats a un hotel de la ciutat.

Els Bombers informen que durant la nit hi ha hagut alguna revifada del foc que s'ha pogut controlar i hi estan treballant per assegurar que no quedin punts calents.

El foc s'ha declarat quan faltaven quatre minuts per la mitjanit en unes cases adossades a l'avinguda del Pirineus de Puigcerdà.

En arribar, els Bombers s'hi han trobat que el foc ja estava desenvolupat a la teulada. En concret, asseguren des del cos d'extinció d'incendis, s'ha propagat a través de la cambra d'aire del fals sostre que les uneix.

Finalment, el foc ha afectat quatre cases, dues d'elles totalment i els ha col·lapsat la teulada.

L'arquitecte municipal està previst que es personi aquest matí a la zona. Mentre que els Bombers continuaran revisant tots els habitatges perquè no hi hagi més revifades i per repassar totes els habitages.