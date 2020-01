Pau Presas opta a presidir la federació regional d'ERC a Girona

La militància d'ERC a les comarques gironines haurà d'escollir un nou president el proper dissabte 18 de gener en el congrés regional que es farà. El fins ara president, David Mascort, deixarà el càrrec i, de moment, ja hi ha una llista que podria optar a rellevar la presidència. Es tracta d'una candidatura liderada pel vicepresident de la Diputació de Girona i regidor de Cassà de la Selva, Pau Presas.

Ho farà amb l'objectiu de "créixer" en nombre de regidors a les properes eleccions municipals i aconseguir representació "en els 221 municipis de la demarcació", segons explica Presas i la resta de companys de candidatura.

Presas opta a ocupar la presidència de la federació amb una llista en què hi haurà l'exdiputada al Congrés en l'última legislatura, Laia Cañigueral, (que ocuparia la secretaria general), el tinent d'alcalde de Lladó, Joan Fàbrega, i la vicepresidenta de la Diputació, Maria Puig.

A més, en la llista també hi ha Sergi Sabrià que coordinaria la política parlamentària, la regidora a Arbúcies, Ester Soms, lideraria l'àrea d'igualtat, feminisme i dona i l'edil blanenc, Josep Calatyud, estaria a educació.

La portaveu d'ERC a l'Ajuntament d'Olot, Anna Barnadas, seria l'encarregada dels temes de medi ambient i el tinent d'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Sergi Albrich, portaria l'acció policia i sectorial i la cohesió territorial. L'exalcaldessa de Pals, Sílvia Monar, s'ocuparia del turisme i les empreses i Clàudia Nualart, de Sant Feliu de Guíxols, de ciutadania i drets socials.

Dins de la branca d'organització que lideraria Joan Fàbrega també hi hauria Salvador Ros liderant formació i logística, l'alcaldessa de Maçanet de Cabrenys, Mercè Bosch, coordinaria les finances de la federació regional i el tinent d'alcalde de Breda, Andreu Pujol, formarà part de la secció d'imatge i comunicació.

Per últim, l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, portaria la coordinació entre entitats i electes supramunicipals.

A més, la candidatura de Presas preveu tres comissions de treball diferents. Una d'acció política amb Joan Olòriz al capdavant, una altra sobre la coordinació entre Girona i Madrid que portaria el senador Joan Martí i una tercera sobre grans ciutats liderada per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.

De tota manera, hi ha temps fins el 13 de gener (dilluns de la setmana que ve) per presentar altres candidatures. Per fer-ho, han d'aconseguir l'aval d'un 5% de la militància republicana gironina. Finalment el dissabte 18 de gener, els militants podran escollir la candidatura que vulguin en el congrés regional que es farà a la Coma-Cros de Salt.