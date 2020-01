La saltenca Dolors Vidal, premiada per la seva aportació al turisme cultural

Majoria qualitativa gironina entre els premiats d'enguany dels Guardons del Turisme que atorga cada any la Generalitat per reconèixer la tasca nacional i internacional del sector turístic català. El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, van ser els encarregats de lliurar ahir els cinc premis de l'edició del 2019 al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Dels cinc guardons, tres han estat atorgats a persones o entitats gironines, d'entre les quals es reconeix la trajectòria en el turisme cultural de la saltenca Dolors Vidal Casellas, actual docent i exdegana de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona.

Vidal recull una dilatada experiència de més de 30 anys lligada al patrimoni cultural i, de fet, va influir en la inclusió d'aquest àmbit en el nou títol de Diplomatura en Turisme endegat fa més de 20 anys a la universitat gironina. El guardó també li reconeix la participació en el llibre blanc pels estudis de Grau en Turisme que va encarregar la fundació ANECA l'any 2004. El Govern referma que Vidal «ha dedicat la seva carrera docent, de recerca i transferència de coneixement a donar valor al Patrimoni Cultural en l'àmbit del turisme així com a conceptualitzar el Turisme Cultural».

Dels gironins premiats, també han reconegut «l'aposta ferma» de l'Associació de Càmpings de Girona pel seu «turisme responsable», que actua com a «dinamitzador i catalitzador» d'iniciatives turístiques. En aquest sentit el govern considera que l'entitat ha «liderat un model de turisme responsable en què el medi ambient, la sostenibilitat, la cultura i la proximitat en són les claus».

D'entre les iniciatives que s'han impulsat destaca onze mesures d'entre les quals hi ha el foment del turisme accessible i inclusiu, el cicloturisme, els productes de proximitat i la promoció de la cultura catalana. El Govern sosté que els càmpings de Girona «han destacat pels nombrosos premis i reconeixements rebuts tant de l'Estat espanyol com d'Europa per l'excel·lència en el servei, la relació qualitat/preu i les seves polítiques mediambientals i sostenibles». El president de l'entitat, Miquel Gotanegra, va ser l'encarregat de recollir el guardó.

El tercer premiat gironí, l'Associació Turisme Garrotxa, ha estat reconeguda per la seva «innovació en accions promocionals i comercialització» per la creació del primer catàleg de l'Estat que ha aconseguit la certificació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. El Govern apunta que s'ha convertit en «l'eina principal» que té l'entitat per informar els operadors de les propostes que es fan a través d'agències de viatges.



Els altres guardonats

El Govern també ha premiat l'Ajuntament d'Aitona en la categoria de la «Millor experiència turística» per la Ruta de la flor rosa del presseguer. El guardó reconeix «l'impuls en la dinamització econòmica del Baix Segre» a través de diverses rutes que durant tot l'any acosten els turistes als camps de fruita dolça i al procés de floració, maduració, recollida i tractament del producte agrícola per la seva comercialització. També se li reconeix l'originalitat, la innovació i el compromís dels pagesos i la població local que els ha valgut el reconeixement de la Unió Europea.

Per últim, s'ha reconegut l'hotel i Restaurant Cal Llop en l'àmbit d'Enoturisme per oferir una carta amb més de 60 referències de vins de la DO Priorat i la DO Montsant.

Més enllà de lliurar els guardons, durant l'acte també es va presentar la publicació 100 anys de congressos de turisme de Catalunya, un recull dels sis congressos esdevinguts a diferents parts de Catalunya, un dels quals va tenir lloc a Girona l'any 2004.

Aquesta distinció és un dels màxims reconeixements en matèria turística que atorga la Generalitat de Catalunya.