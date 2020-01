Baixa el nombre de tallers il·legals a les comarques gironines

L'increment de vendes de cotxes híbrids i elèctrics i l'aparició de noves tecnologies ha fet caure el nombre de tallers il·legals a les comarques de Girona. La patronal CORVE lamenta que encara "hi ha massa" establiments treballant de manera irregular. El president de l'entitat, Jordi Solà, però, creu que "els il·legals desapareixeran", però reconeix que la complexitat tècnica "també ho posa més difícil" als tallers legals, ja que obliga a millorar la formació dels mecànics. Solà assenyala que "pot suposar un problema" especialment per a petits negocis de poble, que hauran de reconvertir-se. El president de CORVE explica que l'increment de "cotxes connectats" amb el fabricant col·laborarà també a reduir el nombre d'il·legals.

La lluita per posar fi als tallers il·legals a les comarques de Girona per part de CORVE ha rebut una empenta de la tecnologia. L'increment de vendes i fabricació de cotxes elèctrics i híbrids fa que molts negocis que operen de manera irregular hagin hagut de tancar. Bàsicament els motius són, d'una banda les dificultats tècniques que suposa per als operaris i de l'altra que molts dels models són cotxes connectats amb el fabricant, que passen les revisions en establiments oficials.

El president de CORVE, Jordi Solà, explica que "a la llarga acabaran desapareixent" la qual cosa és una "molt bona notícia" ja que aquesta ha estat una de les principals preocupacions de la patronal de tallers mecànics. "Quanta més exigència i complexitat tècnica tinguin els cotxes, més complicat ho tenen per poder reparar els vehicles", destaca.

Tot això suposa, a la pràctica, formació. O el que és el mateix, cursos especialitzats per part dels mecànics per poder conèixer les novetats tecnològiques i de quina manera cal reparar les diferents avaries que puguin aparèixer. "No tindran accés a tota aquesta formació i per tant ho tindran difícil", assenyala Solà.



Complicat pels petits tallers



CORVE, però, veu dificultats també en aquells negocis que treballen de manera correcte. En aquest sentit, Solà reconeix que estan "preocupats" per l'arribada d'aquests models que presenten "complexitats tècniques" i que poden fer que molts mecànics tinguin problemes per poder treballar. "Tindrem molta feina en formació", assenyala Solà.

El president de CORVE pronostica que els qui notaran més aquestes dificultats seran els "petits tallers de poble" que

tenen pocs mecànics. "Els nostres estudis ens diuen que per ser viable un negoci ha de tenir a partir de quatre o cinc treballadors. Per això els de poble poden patir, però a Girona ens salva el fet que és un territori molt disseminat", explica Solà.

El president de CORVE també pronostica que molts clients "aniran als concessionaris oficials" almenys els primers anys. A més, les noves tècniques de venda com les que ofereixen retornar el vehicle al cap de quatre o cinc anys si no es vol assumir una última quota alta, el lloguer per anys que inclou les revisions o els allargaments de les garanties fan que els clients apostin per anar a tallers de fabricants.