La Guàrdia Civil cita deu gironins pel tall de l'AP-7 a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha enviat una citació a deu persones de Girona perquè vagin a declarar com a investigats pel tall de l'autopista AP-7 a la Jonquera, organitzat per Tsunami Democràtic els dies 11 i 12 de novembre.

De moment, els advocats de la defensa tan sols han esbrinat que investiguen els manifetants per tres delictes: desordres públics, danys i un delicte contra la seguretat viària.

Aquestes deu persones hauran d'anar a declarar a la comissaria de la Guàrdia Civil situada al carrer Emili Grahit, de Girona, entre el 14 i el 15 de gener. De moment, les defenses no tenen accés a les diligències prèvies i, per això, almenys fins ahir desconeixien més detalls del cas. Aquestes citacions es produeixen després que a mitjans de desembre, la Policia Nacional cités a declarar deu persones pel mateix tall al pas de l'autopista per la Jonquera.

Després de conèixer-se la nova citació de deu persones més, el grup municipal de l'Ajuntament de la capital gironina, Guanyem Girona, van denunciar «una vegada més la persecució de tota persona que exerceix lliurement el seu dret a la desobediència civil no-violenta i condemnem la policialització i judicialització d'un conflicte polític».

La formació va expressar la seva condemna a «una nova operació policial» que, des del seu punt de vista, «posa a la diana les veïnes i veïns de la nostra ciutat». Guanyem Girona va recordar que, entre les persones citades a declarar per la Guàrdia Civil, n'hi ha que ja van comparèixer davant la Policia Nacional el 19 de desembre «acusades de participar en el tall de l'AP-7 a Salt tot i que no van participar de l'acció. També torna a estar citat a declarar el membre de la coordinadora de Guanyem Girona»; el grup va indicar que, ara, s'ha tornat a citar el membre de la seva coordinadora i va tornar a reclamar l'alliberament de dos gironins empresonats al Puig de les Basses des de l'octubre.