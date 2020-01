Homenatge a Celrà als que «pateixen la repressió» i per reclamar la llibertat dels «presos polítics»

L'espai on se celebraran els concerts aquest dissabte

Celrà celebra aquest dissabte un acte polític a partir per homenatjar les persones que "pateixen la repressió per defensar la república catalana als carrers". L'esdeveniment 'Herois, hereus' comptarà amb diverses actuacions musicals, xerrades de diferents entitats i grups de CDR's i també una intervenció de Carles Puigdemont i Valtonyc des de Bèlgica. L'acte està organitzat per Xarxa Republicana amb el suport de l'Ajuntament de Celrà. El seu alcalde, Dani Cornellà, explica que el que es vol és donar visibilitat als joves "que lluiten als carrers" i reclamar la llibertat dels presos independentistes i els exiliats. Cornellà també ha destacat que la localitat ha patit "atacs feixistes" a més de la "persecució" de la justícia espanyola.

Els actes de 'Herois, hereus' començaran a la tarda en dos espais diferenciats. En un, es faran diferents xerrades com les del CDR de Girona o el del Ter Les Gavarres. També hi haurà tertúlies amb els responsables de la Intersindical CSC a més d'altres entitats com l'Ataneu Salvadora Catà de Girona o la plataforma 21 Raons. Aquest grup de xerrades es tancarà amb la intervenció de Roger Español.

L'altre espai està dedicat als grups de música que actuaran entre els quals hi ha els bascos 2Zio o els banyolins Germà Negre. Aquí està previst que es projecti un vídeo de Carles Puigdemont i Valtònyc.

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, es mostra "orgullós" que el poble "homenatgi els joves que lluiten i defensen els carrers". Tot plegat en un poble que ha viscut moments de tensió a partir de diferents accions de grups d'ultradreta que han destrossat diferents escultures situades a les entrades de Celrà, a més d'atacs físics personals contra el batlle amb pedres i un bat de beisbol.