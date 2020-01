Pau Presas es perfila com a relleu de Mascort a la presidència d'ERC a Girona

El vicepresident de la Diputació i regidor de Cassà de la Selva Pau Presas es perfila com a successor de David Mascort com a president d'Esquerra a la federació de Girona. La candidatura de Presas, que fa tàndem amb Laia Cañigueral com a candidata a secretària general, de moment és l'única que s'ha presentat, tot i que hi ha temps fins aquest proper dilluns. El congrés dels republicans se celebrarà el proper 18 de gener a Salt.

A la candidatura també hi destaca la presència del palafrugellenc Sergi Sabrià, president del grup d'ERC al Parlament, que opta a la secretaria de política parlamentària. D'aquesta manera, Presas i Cañigueral consideren que serà una figura «clau» per coordinar les necessitats del territori amb la cambra catalana. La resta de la llista està integrada per Maria Puig (Palamós), Joan Fàbrega (Lladó), Salvador Ros (Porqueres/Castellfollit), Ester Soms (Arbúcies), Josep Calatayud (Blanes), Mercè Bosch (Maçanet de Cabrenys), Anna Barnadas (Olot), Andreu Pujol (Breda), Sergi Albrich (Sant Joan de les Abadesses), Clara Nualart (Sant Feliu de Guíxols), Sílvia Monar (Pals) i Marc Puigtió (Sant Julià de Ramis).

«Presentem una candidatura amb moltes cares noves, gent jove però també gent amb molta experiència i amb un compromís absolut per treballar pel benestar de la ciutadania. Tots els que formem part de l'equip fa molts anys que treballen en àmbits molts diversos per la justícia social i la República Catalana», ha assenyalat Presas.



Presentar-se a tots els pobles

La candidatura té el lema «Fem comarques gironines, guanyem la República Catalana» , i es planteja com a repte presentar-se als 221 municipis de la demarcació en les eleccions de 2023 i fer llistes en aquells pobles on fins ara no han estat presents. «Volem ser la primera força municipalista de les comarques gironines perquè entenem que des del municipialisme podem transformar la societat i construir la república lliure i socialment justa», assenyala el candidat a la presidència.

La intenció del candidat és que el partit continuï essent «una eina útil per a l'independentisme, l'ecologisme, el feminisme, l'antiracisme, la igualtat d'oportunitats, la defensa dels serveis públics, dels drets col·lectius, dels treballadors i dels autònoms i emprenedors» de les comarques gironines. En aquest sentit, Laia Cañigueral apunta que el seu objectiu és «desplegar tota la força al territori connectant la nostra presència a les institucions, món associatiu i l'activisme amb les línies polítiques de base republicana per ser útils a la ciutadania i impulsar transformacions».