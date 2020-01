Renfe suprimeix tres AVEs de Girona a Madrid a canvi del nou Euromed

El nou servei d'Euromed, que a partir de dilluns connectarà Girona i Figueres amb València i Alacant, suposarà alguns canvis en les freqüències i els horaris dels trens d'alta velocitat que surten des de les estacions gironines.Un dels més importants serà que Renfe suprimirà tres AVEs que connecten Girona i Madrid a canvi de posar en servei els quatre trens que a partir d'ara connectaran cada dia les comarques gironines amb València i Alacant. Fonts de Renfe ho atribueixen a una voluntat de «diversificar l'oferta», però subratllen que el trajecte que té més volum de passatgers, que és el que connecta Girona i Barcelona, mantindrà les mateixes freqüències que fins ara, tot i que amb alguns canvis d'horari. Per exemple, un dels trens que se suprimeix serà el de les 9 i 11 minuts del matí.

Fonts de Renfe expliquen que, aprofitant l'entrada en funcionament del nou Euromed entre Figueres i Alacant, amb el qual volen potenciar el Corredor Mediterrani i connectar de forma directa les comarques gironines amb el País Valencià, s'han reorganitzat i ajustat els horaris dels trens d'alta velocitat. Un dels canvis més significatius consisteix en què se suprimiran tres trens que connecten Girona i Madrid -és a dir, tres d'anada i tres de tornada- a canvi de les noves connexions amb el País Valencià, que tindran quatre trens d'anada i dos de tornada. Fonts de Renfe expliquen que l'objectiu d'aquest canvi serà «diversificar l'oferta» i suposarà una millora per als passatgers. A més, recorden que el gruix de viatgers de les comarques gironines que utilitza l'alta velocitat ho fa per anar a Barcelona, i garanteixen que aquest trajecte mantindrà les mateixes freqüències que fins ara. Tot i això, Renfe reconeix que l'entrada en servei dels Euromed suposarà un reajustament horari dels trens d'alta velocitat, tot i que assegura que seran «canvis poc significatius».

Pel que fa als preus del nou Euromed, són lleugerament més cars que els de l'Avant: anar de Girona a Barcelona amb el nou tren costarà entre 14,25 i 17,10 euros, mentre que en el cas de l'Avant costa 13,9 euros. Fonts de Renfe expliquen, tanmateix, que així com l'Avant no disposa de reduccions, en el cas de l'Euromed, igual que en l'AVE, sí que hi haurà ofertes.

El primer tren Euromed sortirà aquest proper dilluns, 13 de gener, des de l'estació de Figueres-Vilafant a les set i deu del matí, i arribarà a València a les 10.55 h del matí. El recorregut, doncs, es farà en tres hores i mitja. La resta de trens en direcció a la capital valenciana sortiran de l'estació de Girona a les 9.26 h, a les 13.26 h i a les 17.26 h. De tornada, en canvi, hi haurà dues freqüències: una que sortirà de València a les 7.05 h i arribarà a Girona a les 10.24 h, i una altra que sortirà de la capital valenciana a les 16.20 h.

Per tal de promocionar el nou recorregut, Renfe ha llançat fins a finals de febrer una campanya promocional que permerà fer el trajecte entre Girona i València a partir de 30 euros, així com el de Barcelona-València per només 21 euros.



Venda al web

Els bitllets ja es poden comprar al web de Renfe fins a esgotar existències. Les tarifes promocionals inclouen descomptes d'entre el 50% i el 70% per als recorreguts des de Girona i Figueres fins a València.