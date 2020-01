La Guàrdia Civil cita nou persones més a declarar pel tall de l'autopista a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha citat a declarar nou persones més pel tall que es va fer l'11 de novembre a l'autopista AP-7 entre la Jonquera i el Pertús, segons va informar ahir l'organització de l'esquerra independentista Alerta Solidària a través de les xarxes socials.

Està previst que aquests manifestants declarin conjuntament els propers dies 14 i 15 de gener amb les altres deu persones que el cos policial ja havia citat. Així, són dinou les persones que estan cridades a donar explicacions a la Guàrdia Civil per les protestes i els investiga per delictes de desordres públics, danys i contra la seguretat viària. De moment, les defenses dels ciutadans citats no tenen accés a les diligències prèvies i per això desconeixen més detalls del cas.



A la tarda, tall a Salt

Aquestes citacions es produeixen després que, a mitjans de desembre, la Policia Nacional cités a declarar deu persones pel mateix tall –un fet que va transcendir públicament divendres. La mateixa tarda del dia que es va aixecar el tall al Pertús, on la competència policial és de la Gendarmeria, es va produir un nou tall al pas de l'AP-7 per Salt.

Alerta Solidària ha cridat a donar suport a les persones citades per la Guàrdia Civil els propers dimarts i dimecres 14 i 15 de gener a les nou del matí davant la seva comandància a Girona, situada al número 52 del carrer Emili Grahit.