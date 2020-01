Mor als 89 anys el fundador del restaurant El Cabrit de Sant Esteve de Llémena

El fundador de l'emblemàtic restaurant El Cabrit de Sant Esteve de Llémena, Florenci Torrent, va morir ahir a l'edat de 89 anys.

Conegut per portar sempre una faixa i una barretina catalana, Torrent va néixer el 4 de desembre de l'any 1930 a Sant Aniol de Finestres. Va fundar el restaurant El Cabrit a Sant Esteve de Llémena l'any 1960. Segons explica el seu fill Joan, ell mateix s'encarregava de buscar els millors cabrits a les comarques de la Garrotxa i l'Empordà i en el restaurant sempre tenia temps per saludar i parlar amb els comensals.

De fet, segons recorda el seu fill, el restaurant va arribar a tenir tants clients que amb els cabrits de la província de Girona no en feien prou. Per això, Florenci Torrent, va decidir anar a buscar peces d'aquest animal a Andalusia, en una època en la qual aquest tipus de viatges no eren habituals.

Amb l'ajuda dels seus dos fills, Joan i Narcís, el 1999 va obrir un segon restaurant, de cuina tradicional, en el sector comercial de l'Avellaneda a Girona. També el restaurant Siloc pertany a la nissaga de la família Torrent, i el dirigeix el net de Torrent.

L'any 2011 va ser nomenat confrare dels Eixugamorros, la societat gastronòmica fundada per exjugadors d'handbol de Girona. La família remarca que Florenci Torrent era una persona «molt carismàtica i que es feia amb tothom».