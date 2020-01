Les abstencions del PSC i la CUP permeten a JxCat aprovar el pressupost del 2020 a Ripoll

L'aprovació del primer pressupost de JxCat sense disposar de majoria absoluta a l'Ajuntament de Ripoll es va resoldre positivament gràcies a l'abstenció del PSC i d'Alternativa per Ripoll-CUP. A diferència del que havia passat en els vuit exercicis anteriors d'alcaldia de Jordi Munell, l'equip de govern necessitava que algun grup de l'oposició mostrés la seva complicitat en forma de vot positiu o abstenció, i en aquesta primera revàlida li va arribar per partida doble.

La xifra d'11.749.127 euros suposa un increment del 3,93% respecte a l'anterior pressupost. Un cop coberta la prestació de serveis municipals, manteniment a barris i les partides pressupostàries aprovades per ple, els eixos en què s'ha basat el pressupost es basa en inversions per valor de 900.100 euros, l'acció social amb 817.900, el pla d'actuació socioeconòmica amb 628.800 i l'acció cultural i coneixement amb 433.000.

El que creix més és l'acció social, que arriba fins al 16,64% respecte a 2019. El regidor de serveis econòmics i principal dissenyador dels pressupostos, Josep Maria Creixans, va destacar-ne «la continuïtat de l'Oficina d'eficiència i pobresa energètica» que dóna suport als vilatans per tal que no hi hagi ningú sense llum ni aigua.

També hi haurà 100.000 euros pels pressupostos participatius en inversions, 15.000 més per despesa ordinària i 2.500 per joventut. En actuació socioeconòmica el consistori pretén fomentar les polítiques de reactivació econòmica, dinamitzant el barri vell, impulsant el turisme i iniciant projectes comuns. La cultura i el coneixement es vol utilitzar com a cohesionador social, per refermar tradicions i festes populars.

Creixans va aplaudir l'aportació dels grups d'ERC, PSC i CUP per a la confecció dels pressupostos, i malgrat agrair l'assistència del grup del Front Nacional de Catalunya va retreure'ls que havia estat «buida de contingut per la nul·la aportació de propostes». Entre les propostes que es recullen de l'oposició destaca la construcció d'un monument al Comte Guifré que va demanar la CUP, l'aportació per adequar l'escorxador comarcal sol·licitada pel PSC i la creació de l'àrea de servei per autocaravanes suggerida per ERC. Malgrat aquest gest els republicans van votar en contra dels pressupostos, va insinuar l'ampliació de l'acord que socialistes i JxCat tenen al Consell Comarcal del Ripollès ara també a l'Ajuntament.

El regidor socialista i també vicepresident comarcal Enric Pérez va negar qualsevol relació entre tots dos fets, defensant la seva responsabilitat en tots dos organismes.



Abtencions del PSC i la CUP

Pérez va retreure però l'estat del carrer Progrés i la partida reduïda que s'hi dedicarà o la desaparició de la Casa d'Oficis ni Escola Taller, per justificar la seva abstenció. També va abstenir-se la CUP perquè tal com va dir el seu portaveu Aitor Carmona «no ens els sentim nostres» però va agrair a l'equip de govern la voluntat de trobar consensos en una via global.

Sílvia Orriols del Front Nacional de Catalunya després d'haver estat vetats en cordó sanitari per la resta de grups durant el que portem de mandat, va lamentar la seva nul·la aportació als pressupostos. També va denunciar la «manca de transparència i rigor» del Consorci de Benestar Social, del qual afirma que no els ha volgut facilitar dades que van en contra de la Xarxa Antirumors que el mateix consistori va aprovar fa uns mesos. El FNC va votar en contra dels pressupostos.

Per conceptes, les despeses de personal amb 4.093.868 euros és el que s'emporta una major part del pressupost, seguit per les despeses en béns corrents amb 3.874.027 i les transferències corrents, amb 2.260.917. La companyia municipal d'aigües Somasrsa té un pressupost a banda de 760.428 euros que sumat al general suposa un total de 12.507.152 euros.