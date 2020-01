2019: un any marcat pels crims a la família

Balanç. Set persones van perdre la vida en accions criminals l'any 2019 a les comarques gironines, la mateixa xifra que l'any anterior però amb el tret diferencial que quatre d'elles van morir a mans de familiars molt directes, la mare o la filla.

'any 2019 que hem deixat enrere serà recordat amb commoció a la província. Tres menors van morir a mans de les seves mares en dos infanticidis a Salitja i Girona i una noia va matar la seva mare a Banyoles. Són tres assassinats en forma de parricidi que segurament seran recordats durant molts anys no només pels ciutadans gironins sinó també pels policies –Mossos i agents locals– que van assistir als domicilis on van ser perpetrats.

En el cas de les menors d'edat, l'últim infanticidi es va produir poc abans de tancar l'any. El dilluns 30 de de desembre, la mare –de 49 anys i veïna de Girona– va trucar al telèfon d'emergències i va alertar que havia matat la seva filla de 10 anys ofegant-la a la banyera del seu habitatge a ronda Ferran Puig. Pocs minuts abans havia confessat el crim a un periodista de Diari de Girona.

La menor va ser traslladada en ambulància fins a l'hospital Trueta en estat molt greu, on va morir poc després. La mare de la criatura presentava problemes psiquiàtrics previs i va adormir la petita amb 80 pastilles abans d'ofegar-la. Segons va declarar el seu advocat a Europa Press, la dona va anar al metge amb idees suïcides tres dies abans del crim. El jutge, però, la va enviar a presó per un delicte d'assassinat. Va ingressar a la presó de Puig dels Basses i el cap de setmana passat va ser traslladada, després d'un primer informe mèdic, a la de Brians 1 (Sant Esteve ses Rovires), on tenen una unitat de psiquiatria.

Pocs dies abans d'aquest crim, el 13 de desembre, una altra dona va matar presumptament les seves dues filles a Vilobí d'Onyar. El pare de dues nenes de 5 i 6 anys del nucli de Salitja es va trobar el cos de les petites a casa amb signes evidents de violència. Poca estona després, la mare de les menors va aparèixer amb el seu cotxe a l'autopista AP-7, en va baixar i es va llançar contra un camió a Salt.

La dona va morir poca estona després de l'intent de suïcidi a l'hospital Josep Trueta. Els Mossos van connectar ambdós fets ràpidament i la investigació apunta que la mare va matar les nenes amb una aixada, que es va localitzar a l'escena del crim.



Banyoles, el primer crim

El 9 de gener es va produir el primer crim del 2019. Va tenir lloc a Banyoles i també va ser un parricidi. Aquest cas va trasbalsar una comarca amb pocs fets delictius. Una jove de 17 anys va degollar la seva mare a casa seva. Va fugir i finalment la policia la va detenir a Platja d'Aro, on la família tenia una segona residència. La jove va confessar el crim el dia de la reconstrucció. Després de passar davant la Fiscalia de Menors, va acabar internada en règim tancat en un centre de menors per vuit anys.

Després d'aquest crim hi va haver una treva de delictes de sang però l'abril va ser molt convuls. Es van produir tres crims amb pocs dies de diferència. El dia 20 d'abril, un crim masclista: una veïna d'Olot de 44 anys va morir a mans de la parella. L'assassí era un policia nacional que després de disparar-li diversos trets es va intentar suïcidar emprant la seva arma reglamentària, però no va morir i va quedar ingressat al Trueta. El jutge el va enviar a presó.

Al cap de vuit dies, el 28, va produir-se un homicidi al bar de l'estació de tren de Sils. Un dels cambrers –que es va entregar als Mossos l'endemà– va clavar una punyalada al cor d'un indigent que va entrar al local després d'haver-se discutit per un tema dels seus gossos armat amb una ampolla trencada. Després dels fets, la víctima va sortir del bar i va caure desplomat a terra i l'autòpsia va confirmar que havia mort per la ganivetada. El jutge de Santa Coloma va decretar presó provisional sense fiança per al presumpte criminal.

Al cap d'unes hores del crim de Sils, el 29 d'abril al vespre, va tenir lloc un assassinat. Un home va apunyalar-ne un altre que estava assegut en un banc de la Rambla de Figueres. La víctima va morir poca estona després, ja que l'autor del crim el va degollar. La Guàrdia Urbana va arrestar un veí de la ciutat al mateix escenari del crim pels fets. Un home que el 2006 va matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia de lloguer a Figueres. Aquest cop va cometre el crim, segons va dir a la policia, perquè es volia venjar, ja que no li donaven un pis de protecció oficial. El jutge de Figueres el va enviar a Brians I.



Set morts, com el 2018

El 2019 s'ha tancat amb sis crims amb el resultat de set víctimes mortals. Una xifra que es manté quant a morts, ja que tot i que l'any 2018 es van produir set crims, el resultat va ser també de set persones finades. Els Mossos els han pogut resoldre tots però en un dels casos no s'ha pogut confirmar del tot ja que la presumpta autora va morir després del crim: la mare de Salitja que presumptament va matar les dues filles i es va suïcidar.