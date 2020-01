Un jutjat envia a presó un sospitós d'un assalt a punta de pistola tot i que la víctima diu per escrit que no va ser ell

Un jutjat de Figueres ha enviat a presó un sospitós de perpetrar un assalt a punta de pistola a Sant Feliu de Guíxols el 20 de desembre passat tot i que la víctima va presentar un escrit dient que no havia estat ell. A la interlocutòria, el jutjat d'instrucció 4 de Figueres argumenta que en un primer moment la víctima el va reconèixer i posa en dubte la validesa de la nota: "S'han de realitzar les gestions oportunes per saber si el denunciant ha fet aquestes manifestacions per voluntària pròpia i en completa llibertat". La defensa del detingut, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, subratlla que, a banda de l'escrit on la víctima es retracta de la primera identificació, el jutjat d'instrucció 3 de Sant Feliu de Guíxols ja havia arxivat el cas prèviament. Per això, reclama que l'arrestat surti en llibertat de manera "immediata".