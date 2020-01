L'Euromed s'estrena amb retard

L'Euromed ja connecta Girona i Figueres amb València i Alacant. El primer tren ha sortit a les set i deu del matí de l'estació de Figueres-Vilafant, però ha arribat a València amb mitja hora de retard. Per això, als passatgers que han inaugurat el servei se'ls retornarà un 50% del bitllet. En direcció contrària, el tren de València a Figueres també ha arribat onze minuts tard.

El nou tren, amb sis freqüències al dia -quatre de Girona a València i dues de València a Girona-, permet connectar les dues ciutats en tres hores i mitja, mentre que fins ara s'havia d'optar pel Talgo -molt més lent- o bé fer transbord a Barcelona. La posada en servei de la variant de Vandellós, les obres de la qual van començar l'any 2000 i es van veure frenades per la crisi econòmica, permetrà que es pugui circular a 195 quilòmetres per hora entre Tarragona i Castelló, tot i que durant aquesta setmana s'haurà de fer de forma més lenta, com ja és habitual amb els nous trams ferroviaris, fins que la variant ja estigui "rodada".

Els preus del nou Euromed són lleugerament més cars que els de l'Avant: anar de Girona a Barcelona amb el nou tren costa entre 14,25 i 17,10 euros, mentre que en el cas de l'Avant costa 13,9 euros. Fonts de Renfe expliquen, tanmateix, que així com l'Avant no disposa de reduccions, en el cas de l'Euromed, igual que en l'AVE, sí que hi ha ofertes.